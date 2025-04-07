Kahramanmaraş Sempozyumu, 9 ülkeden uzmanları bir araya getirecek

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin teknik ve akademik boyutları, Kahramanmaraş’ta düzenlenecek uluslararası bir sempozyumla masaya yatırılıyor. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi öncülüğünde, 14-16 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yeniden Gelişen Kahramanmaraş: Afet Sonrası Kent Planlaması ve Yeniden İnşa Süreçleri başlıklı sempozyum, kente yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin iş birliğiyle organize edilen etkinlik, EXPO alanındaki Kelebek Müzesi’nde yapılacak. Sempozyum, 3’te 1’i yıkılan Kahramanmaraş’ın yeniden inşasında daha bilimsel ve sürdürülebilir adımların atılmasını hedefliyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını, kentsel planlama ve afet sonrası kentleşme alanında uluslararası çalışmalarıyla tanınan Prof. Giulio Verdini gerçekleştirecek. Program kapsamında; İspanya, İngiltere, Fas, Portekiz, Fransa, Çin, Hollanda, Japonya ve ABD gibi 9 farklı ülkeden gelen uzman mimar ve şehir plancıları, iki gün boyunca 8 ayrı oturumda bilgi ve deneyimlerini paylaşacak.

Kahramanmaraş’ı bilimle yeniden kurmak

Sempozyum hakkında EXPO alanında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, amaçlarının Kahramanmaraş’ı Türkiye ve dünya gündemine taşıyan bilimsel bir platform oluşturmak olduğunu belirtti. Kaçamaz, “Bu programımıza 9 ülkeden 50 konuşmacı katılacak. ODTÜ, İTÜ, Abdullah Gül Üniversitesi, Çukurova, Mersin ve Gaziantep Üniversitelerinden öğrenciler de sempozyuma katılım gösterecek” dedi.

Sempozyumda; Kahramanmaraş Stratejik Kalkınma Planı, Mekânsal Stratejik Planlamalar, dirençli kent oluşturma modelleri, sanayi bölgeleri planlaması, enerji verimliliği, sürdürülebilir yaşam alanları gibi başlıklar ele alınacak.

Kaçamaz, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Bu şehirde artık bilimsel temellere dayalı, doğru planlamalar yapılmalı. Yeniden ihya sürecinde mimarlık, şehircilik ve mühendislik bilimleri öncü olmalı. Ortaya çıkacak akademik çalışmaların, hem Kahramanmaraş’ın hafızasına hem de gelecekteki tüm afet yönetimlerine ışık tutacağına inanıyoruz.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin yanı sıra Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsası da sempozyuma destek veren kurumlar arasında yer alıyor.

Afetten dirence: Kent belleğine bilimsel bir iz

“Yeniden Gelişen Kahramanmaraş” sempozyumu, yalnızca bir bilimsel etkinlik değil; aynı zamanda bir hafıza çalışması olma niteliği taşıyor. Kentin geçmişten bugüne yaşadığı dönüşüm süreci, uzman gözlerden değerlendirilirken, geleceğin Kahramanmaraş’ı için dirençli, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent modelinin temelleri de atılıyor.