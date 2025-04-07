AKİB Koordinatör Başkanı Doğan: “ABD’deki gelişmeler Türkiye için avantaj sağlayabilir”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fatih Doğan, küresel ticaretteki gelişmeleri değerlendirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifesinde Türkiye’nin yüzde 10'la asgari vergi uygulanacak ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Fatih Doğan, bu pazarda Asya'daki rakiplere göre avantajlı duruma geçmiş gibi göründüklerini kaydetti. AKİB’in en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesine geçen yıl 6’ıncı sırada bulunan ABD’ye yüzde 46 artışla 858,6 milyon dolar dış satım gerçekleştirdiklerini anımsatan Fatih Doğan, “2025’in ilk çeyreğinde ise ihracat tutarımız yüzde 33 düşüşle 159,6 milyon dolar düzeyinde ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı’nın ABD’ye yönelik ihracatta başlıca potansiyel ürün matrisi tablosuna göre; sanayi ürünlerinde 69,9 milyar, tarım ve gıda ürünlerinde 51,4 milyar dolarlık pazar bulunuyor. Sanayide, otomotiv, ilaç, elektrikli makineler ve kablolar, mobilya, beyaz eşya, hazır giyim, demir-çelik, inşaat malzemeleri ihracatında fırsatlar yakalayabiliriz. Tarım ve gıda ürünlerinde bisküvi, gıda müstahzarları, konserve meyve sebze, şekerli ve çikolatalı mamuller, meyve suyu, deniz ürünleri, taze veya kurutulmuş meyveler, hayvan yemi, bitkisel yağlar, makarna, sert kabuklu meyveler ve bakliyat ürün gruplarında ihracatımızı daha yukarılara taşıyabiliriz” dedi.

Son 12 ayda 17,16 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Öte yandan, birlik olarak yılın ilk çeyreğinde 4,37 milyar dolar ihracat düzeyine çıktıklarını açıklayan Fatih Doğan; en yüksek değerlere kimya, demir-çelik ve yaş meyve sebze sektörlerinde ulaştıklarını kaydetti. Bu dönemde 1,44 milyar dolar değere ulaşan Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ilk sırada yer aldığını ifade eden Doğan, “Bölge ihracatında ana pazarlar Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu oldu. En güçlü ivmelenmeyi Slovenya ve Yunanistan pazarlarında sağladık. Romanya, Suriye, Lübnan, Birleşik Krallık, İtalya ve Ukrayna pazarlarında anlamlı artışlara imza attık. İhracatı ülkelere göre değerlendirdiğimizde, ilk sırada yüzde 8 artış ve 376,1 milyon dolarla Irak yer aldı. Hacimde en yüksek artışı Slovenya pazarında yakaladık. Son 12 aylık dönemde de bölge ihracatı yüzde 1 artışla 17,16 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti” diye konuştu.