CHP’li Talat Dinçer: "NCTS FAZ 5'teki sorunlar acilen çözülmeli"

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önünde gümrük müşavirliği hizmeti sunan işletmelerin çalışanlarıyla bir araya gelen CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, NCTS FAZ 5 sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ticaret Bakanlığı’nın 17 Kasım’da devreye aldığı sistemdeki eksiklikler nedeniyle yaşanan mağduriyete değinen Dinçer, “Yeterli testler yapılmadan ve pratik uygulamalar gerçekleştirilmeden hayata geçirilen sistem büyük sıkıntılara yol açıyor. Daha önce sözleşmeleri ve rezervasyonları yapılmış yükler, gemilere zamanında yüklenemiyor. Transit taşımacılık yapan firmalar refakat belgelerini alamadığı için gümrük kapılarında uzun TIR kuyrukları oluşuyor. İhracatçıları ve gümrükçüleri çok zor durumda bırakan sorunların çözümü için Ticaret Bakanlığı’nın acil adım atması gerekiyor" dedi.



Pilot uygulama çağrısı

Bakanlığın önümüzdeki süreçte FAZ 6 sistemine geçmeyi planladığını dile getiren Dinçer, bu geçişte benzer hataların yapılmamasını isteyerek, “FAZ 6 sistemine geçmeden önce, pilot bölgelerde testlerin yapılması ve mevcut sorunların giderilmesi şart. Aksi takdirde ihracatçılar, lojistik firmaları ve transit taşımacılar yine büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. NCTS FAZ 5'teki aksaklıkların giderilmesi ve yeni sisteme geçişte gerekli tedbirlerin alınması için derhal harekete geçilmeli” ifadelerini kullandı.