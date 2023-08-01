Çukurova Teknokent ‘girişim sermayesi yatırım fonu’ kuruyor

Eray ŞEN/ADANA

Çukurova Teknokent Genel Müdürü Bekir Aslaner, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuracaklarını açıkladı. EKONOMİ’ye konuşan Genel Müdür Aslaner, Çukurova Teknokent bünyesinde yüzde 40’ı akademisyenlerin kurduğu firmalardan oluşan 150’den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini söyledi.

Akademisyenlerin kurduğu firmaların fiziksel mekan olarak fazla yer tutmadığını, yüzde 60’lık grubu oluşturan diğer firmalar için yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alan kiraladıklarını belirten Aslaner, “Daha fazla firmaya yer verebilmek amacıyla yönetim binasının ikinci katını da kiralamaya açtık. Şu anda doluluk oranımız yüzde 100 ancak yeni gelen firmalara yeniden düzenleme ile yer açabiliyoruz” dedi.

“İstanbul’daki yatırım fonuna Adana’yı anlatmak zor”

Teknokent’teki firmalara yatırım getirebilecek olanakları artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Aslaner, “Firmaları fonlama yolu ile destekliyorsanız gerçekten önemli sonuçlara ulaşabilirsiniz. Mevcut durumda, girişim sermayesi yatırım fonları İstanbul merkezli. Ancak bunun yanında bölgesel fayda sağlayabilecek yatırımlar da olabilir. Çukurova bölgesinde ciddi bir ekosistem var; bunun içerisinde tarım, çeşitli sanayi kolları ve petrokimya olabilir. Buraya fayda sağlayacak, değer yaratacak bir girişimi ya da girişim fikrini İstanbul’da birisine anlatmak zordur. Bu konuyu, buranın girişim sermayesinin tepesindeki insanlar değerlendirir. Dolayısıyla, karar vericilerinin yerel olduğu bir girişim sermayesi kurmak lazım” diye konuştu.

Bu düşüncelerle Çukurova Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu kurmak için adım attıklarını anlatan Aslaner, “Bu yapıda Teknokent’in yönetim kurulunda da yer alan sanayi odası, ticaret odası, organize sanayi bölgesi, üniversite gibi kurumlardan da temsilciler olması düşünülüyor. Bu kurumların katılımıyla yatırım, girişim sermayesi fonu kurulması ile ilgili ilk toplantılar yapıldı, altyapısı hazırlandı. Sene başından önce kurulabilirse, bölge firmalar adına önemli bir adım atmış olacağız” ifadesini kullandı.

“Deprem ve sürdürülebilirliği birleştiren projeler hazırlıyoruz”

Çukurova Teknokent’in diğer çalışmalarına da değinen Genel Müdür Aslaner, şu bilgileri verdi: “2023 yılındaki temel hedefimiz, uluslararası kuruluşlardan, özellikle depremle ilgili kaynak sağlayacak projeler yapmak. Bölgeye daha önce uluslararası kuruluşlardan mültecilerle ilgili fon gelmiş, şimdi bunlar deprem nedeniyle gelecek. Ayrıca yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması ve dijital dönüşüm konularında da fonlar gelecek. Bu iki konuyu yazdığımız projelerde birlikte ele alıyoruz. Depremde zarar gören sermaye stokunun yerine konulacak yeni işler için proje yaparken, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik konularını da içerisine katıyoruz. Akıllı evler, enerji verimli evler, depreme dayanıklı yapı teknikleri gibi içeren projeler sunmak istiyoruz.”

Temsa, Bossa, Sasa ile işbirliği yapıyoruz

Çukurova bölgesinin büyük sanayi kuruluşları ile işbirliği çalışmalarına başladıklarını söyleyen Aslaner, “Çukurova Teknokent’e Temsa da geldi. Temsa’nın yazılım ve batarya Ar-Ge merkezleri burada olacak. Ayrıca Bossa ile ortak projeler başlattık. Sasa ile de işbirliği planımız var” dedi.