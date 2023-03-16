Doğru: Gıda enflasyonunun sebebi çiftçi değildir

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye’nin en eski çiftçi örgütlerinden olan ve 1930 yılında bu yana faaliyet gösteren Adana Çiftçiler Birliği’nin 46’ncı olağan genel kurulu, birliğin tarihi binasında yapıldı. Genel kurula Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son depremler nedeniyle kamuoyunda tanınan jeofizik mühendisi Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan ve çok sayıda çiftçi katıldı. Tarımla ilgili sorunların yanı sıra deprem konusunun da ele alındığı genel kurulda, Çiftçiler Birliği Başkanlığına Mutlu Doğru yeniden seçildi.

Açılışta konuşan Mutlu Doğru, tarımda yaşanan sorunlara dikkat çekti. Pandemi döneminde tarımın öneminin çok daha iyi anlaşıldığını fakat aynı dönemde sektörün büyük sorunlar da yaşadığını belirten Doğru, “Girdi maliyetlerimiz çok arttı. Bilhassa ithal olan yem, gübre, tohum gibi maliyetlerin aşırı artması, doğal olarak piyasalarda sebzenin, meyvenin, etin, sütün, yumurtanın da fiyatının yükselmesine sebep oldu” dedi. Son dönemde gıda enflasyonu konusunda yaşanan tartışmalara değinen Mutlu Doğru, şöyle konuştu:



“İhracat kısıtlamasının mantığını anlamak mümkün değil”

“Gıda enflasyonunun sebebi çiftçi değildir, çözümü de çiftçide değildir. Ancak üretim maliyetlerini düşürerek tarım ürünlerinin fiyatını, yani gıda enflasyonunu düşürebiliriz. Gıda enflasyonu çiftçinin üzerine yüklenince bazı yasaklarla da karşılaştık. Türkiye ekonomisi döviz ihtiyacından dolayı ihracata dayalı olması gerekirken, bazı ürünlerde ihracat yasakları oldu. Narenciye, süt ve süt ürünleri, soğan, patates, domatesin ihracatı kısıtlandı, bazıları tepkiyle geri alındı. Tüketim olarak Türkiye’ye yetmeyen ürünlerde elbette kısıtlamalar olabilir, mesela yağda, unda, şekerde yetmiyor ise ihraç etmeyelim ama Türkiye’ye yeten, fazlası olan, ihracatta ra katma değer yaratacak ürünlerin ihracatının kısıtlanmasının, hele bunun gıda fiyatlarını düşürmek için yapılmasının mantığını anlamak asla mümkün değildir.”

“Tarım Kredi Kooperatiflerinin masaya yatırılması şart”

Doğru, son yıllarda pamuk, ayçiçeği, yer fıstığı gibi bazı ürünlerde yıldan yıla değişen fiyat dengesizliği yaşandığını, sorunun çözümünde Tarım Kredi Kooperatiflerinin ise ‘çiftçinin yanında durmadığını’ savundu. Doğru, “Tarım Kredi, fiyat regülasyonu için bir kamyon ürün alsın, fiyat açıklasın dedik, bunu da yapmadılar. Tarım Krediyi girdi maliyetlerini düşürme girişimlerinde etkisiz kaldığından dolayı eleştiriyoruz. Üre gübre piyasada 9.5 – 10 lira iken 11.5-12 liradan Tarım Kredi Kooperatifi gübre satıyorsa bunun adı kooperatifçilik değildir” ifadesini kullandı. Lojistik hizmetlerinin bu kadar geliştiği bir çağda, Tarım Kredi Kooperatiflerinin depo, bayi açma mantığını da revize etmek gerektiğini dile getiren Doğru, “Özellikle küçük çiftçiye ucuz gübre, zirai ilaç, tohum sağlasın ki; gıda enflasyonu dediğimiz, girdi maliyetlerinden kaynaklanan hayat pahalılığı da önlenebilsin. Bu nedenle 14 Mayıs seçiminde hangi siyasi parti gelirse gelsin, bunların hepsini revize etmesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerini de masaya yatırması şarttır” diye konuştu.



Yeni yönetim kurulu

Adana Çiftçiler Birliği’nin Mutlu Doğru başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Prof.Dr.Bülent Özekici, Sinem Özkan Başlamışlı, Mehmet Yücel Ener, Mehmet Özler, Cabbar Sekman, Ahmet Yasin Milli, Hasan Kodal, Harun Özkan, Berna Tekinalp ve Yiğit Özşahin.