Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'nden uluslararası proje

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Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG birimi tarafından geliştirilen "Mesleki Eğitimde ve Çalışma Ortamlarında Dezavantajlı Öğrencilerin İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları" konulu proje kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'na işbirliği ziyareti gerçekleştirildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda ayrıca proje sonuçlarının yaygınlaştırılması konusunda işbirliği protokolü de imzalandı. Toplantıda; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Başkanı Tanju Acar, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İŞ-KUR Düzce İl Müdür Yardımcısı Hasan Ali Subaşı, projenin yurt dışı ortakları, MEB İSG Birimi Yöneticileri yabancı misafirler hazır bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte sürdürdüğünüz Erasmus plas projesi ile zihinsel engelli bireylerin ekonomik hayata daha fazla katılımının sağlanması projesi bizim için de önemli bir adım. Biz de oda olarak yine zihinsel engelli bireylerin çalışma hayatına katılımını sağlamaya yönelik bir proje yürütüyoruz. Bugün aramızda yer alan Almanya, İspanya ve Portekiz’den gelen misafirlerimizin bu anlamlı projede Düzce’ye büyük katkıları olacağına inancımız tamdır. Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması noktasında biz de Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olarak azami gayreti göstereceğiz. Erasmus Ka 210 mesleki eğitim projesinde emeği geçen başta Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kısa bir tanıtımı yapıldı. Toplantının devamında Proje sonuçlarının yaygınlaştırılması amacıyla Düzce Ticaret ve Sanayi Odası ile proje ortakları arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole; Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, Portekiz AE Maximinos Grup Lideri Alexandre Amoedo Cruz Lourenço, İspanya IES Bezmiliana Grup Lideri Maria Andrea Miranda Azpiroz ve Almanya Social Services BW eV Grup Lideri Vera Sompon imza attılar.

Portekizli paydaşların koordinatörlüğünde sürdürülecek olan "Mesleki Eğitimde ve Çalışma Ortamlarında Dezavantajlı Öğrencilerin İşyerinde Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları" projesi kapsamında son olarak Düzce TSO üyelerinden Teknorot firması ziyaret edilerek buradaki İSG uygulamaları hakkında bilgiler alındı.