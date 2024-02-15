Efenaz Lojistik, bin kişi ile işgücü desteği sunuyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 ayrı tesiste toplam 50 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteren Efenaz Lojistik, tedarik zincirindeki tüm problemleri üstlenen yapısıyla müşterilerinin sadece üretime odaklanmasını sağlayarak verimliliklerinin artmasına katkıda bulunuyor. Kendi bordrolarına kayıtlı personelleri ile müşterilerine işgücü desteği sunduklarını belirten Efenaz Lojistik Genel Müdürü Mehmet Ali Çil, işletmelerin en önemli sermayesi olan insan kaynağına yapılacak yatırım, uygulama ve yönetimini doğru yönlendirmede uzman bir firma olduklarını söyledi.

Lojistik kavramının bilinenin aksine çok geniş bir sektör olduğunu belirterek bir ürünün ham halinden son kullanıcıya ulaştığı ana kadar arada olan tüm işlem adımların birer lojistik faaliyet olduğunu aktaran Çil, “Efenaz Lojistik olarak lojistiğin tamamına hitap etme vizyonu ile yola çıktık. İnsan kaynakları hizmeti, taşeron işçi temini, katma değerli hizmetler adını verdiğimiz parça başı işçilik hizmetleri, kısa veya uzun dönem depolama hizmeti, servis taşımacılığı, sürücülü veya sürücüsüz ekipman kiralama hizmetleri vermekteyiz. Ayrıca tedarik zincirinde birlikte hareket ettiğimiz iş ortaklarımız ile birlikte yemek, iş güvenlik ve donanım dahil güvenlik hizmeti de sunmaktayız” diye konuştu.

Kurdukları sistemin sadece işvereni ya da emekçileri koruyan bir sistem olmadığının altını çizen Çil, iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda hareket eden bir yapı inşa ettiklerini açıkladı. Mehmet Ali Çil, sözlerine şöyle devam etti: “Bir işverenimiz kısa dönem ya da uzun dönem personel ihtiyacı doğrultusunda bizden talepte bulunduğunda süre ile alakalı hiçbir sorun yaşamamaktadır. İş yoğunluğuna göre bu dönem artırılıp azaltılabilir. Bütün işlemlerimiz alt işverenlik kanununa göre yapılmaktadır. Tüm hakları firmamızda olmak kaydı ile işverenlerimiz sadece üretimini düşünürken biz tedarik zincirinde kalan problemleri üstleniyoruz.”

Çalışanına iş garantisi veriyor

Sistemlerinin işvereni koruduğu gibi emekçi işçilerin de yanında olduğunu dile getiren Çil, “İstihdamını sağlayarak müşterilerimizde çalıştırdığımız herhangi bir işçi kardeşimiz olumsuz bir durumla karşılaştığında tekrar iş aramasına gerek kalmıyor. Bu kapsamda portföyümüzde bulunan diğer iş ortaklarından hangisine uygunsa kendisini oraya yönlendiriyoruz. Başka bir deyişle onlara iş garantisi sağlıyoruz. Bize başvuran herkesin liyakatlarına ve yeteneklerine göre mutlu olabilecekleri bir işi mutlaka sağlamaktayız. Firmamız Eskişehir’de herkese uygun bir iş olanağı sağlamak için kurulmuş ve şehrin insanının menfaatlerini gözeten bir anlayış ile tüm gençleri bünyesine davet etmektedir” dedi.

Taşeron işçi teminiyle parça başı hizmet de verdiklerini aktaran Çil, bu noktada paketleme, gruplama ve montaj işlerinin tamamını gerçekleştirebildiklerini söyledi. Bir kadın istihdam firması olarak ön plana çıktılarına dikkat çeken Çil, yaklaşık 1000 kişiyi bulan çalışanlarının yüzde 90’ının kadınlardan oluştuğunu vurguladı.

Mesleki eğitime de katkıda bulunuyor

Çalışanlarına mesleki eğitim alanında da destek verdiklerini sözlerine ekleyen Mehmet Ali Çil, “İlköğretim mezunu çalışanlarımıza mesleki eğitim konusunda destek sağlıyoruz. İlköğretim mezunu olup lise eğitimi almayan kişiler istemesi durumunda mesleki eğitim merkezine kayıt yaptırıp haftada bir gün okula gidip 4 gün işletmede çalışabiliyorlar. Bu kişilere asgari ücretin yüzde 30’u oranında ödeme yapılacak ve 4 yılın sonunda eğitim programını başarılı olarak bitirenlere bağımsız işyeri açma belgesi ve meslek lisesi diploması verilecek” dedi.