EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: “Yaratıcı Yıkım süreci hızlandı, değişimlere hazırlıklı olmalıyız”

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co’nun bilgilendirme ve değerlendirmelerde bulunduğu “Ekonomik Beklentiler ve Aktif-Pasif Yönetiminde Kilit Noktalar” başlıklı toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, Yaratıcı Yıkım olarak adlandırılan sürecin hızlandığını, ekonomilerde ve iş dünyasında, eski ve verimsiz sistemlerin, iş modellerinin, teknolojilerin veya mesleklerin yerini hızla daha yenilikçi ve verimli olanların alacağını söyleyerek, bu sürece hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etti.

Ekonomik belirsizlikler ve şirketlerin finansal yönetim stratejileri konusunda açıklamalarda bulunan Özhelvacı, dünyadaki belirsizlikleri tanımlamak için yeni kavramların ortaya çıktığını ifade etti. Geleneksel VUCA (Değişkenlik, Belirsizlik, Karmaşıklık, Muğlaklık) kavramının yanı sıra, yeni dönemde BANI (Kırılgan, Kaygılı, Doğrusal Olmayan, Anlaşılmaz) terimlerinin de kullanılmaya başlandığını belirten Özhelvacı, “İş insanlarının mevcut ekonomik gelişmeler içinde riskleri iyi anlaması ve geleceğe yönelik doğru adımlar atması gerekiyor. Ayrıca, küresel sistemde artan jeopolitik belirsizlikler, ABD’de yeni yönetimin göreve gelmesiyle gündeme gelebilecek ticaret savaşları ve dijital dönüşüm rekabetinin dünya ölçeğindeki ekonomik gelişmeleri belirleyen hususlar” dedi.

Teknolojik dönüşümün çok daha fazla önem kazandığını da belirten Özhelvacı, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyerek yapay zekâ ve yeni teknolojilerin üretim süreçlerine entegre edilmesi gerektiğini vurguladı. Özhelvacı, “EGİAD olarak, böyle bir belirsizlik ortamında, gelecek için daha az endişe duymak, geleceğin kazananları arasında yer alabilmek için dayanışma içinde olmanın, işletmelerimizin geleceğiyle ilgili kararlarda veriye ve bilgiye dayalı hareket etmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

2025 yılına yönelik ekonomik beklentileri de değerlendiren Özhelvacı, “Ülkemizde dezenflasyon sürecinin 2025 yılında hızlanarak artması için enflasyonla mücadelede daha etkin yöntemlere ihtiyaç var. Sıkı para politikası, mali politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmeli. Küresel rekabette geri kalmamak için ekonomik istikrar, öngörülebilir ve yatırım dostu politikaların kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu