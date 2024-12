Emre Erdemoğlu, GQ Men of the Year'da “Yılın En İyi Tasarımcısı” seçildi

Takip Et

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin EİB Moda Tasarım Yarışması’nda keşfedilen, sonrasında Türk moda dünyasının uluslararası alanda başarıyla temsil eden tasarımcı Emre Erdemoğlu, bu yıl GQ Men of the Year ödül töreninde "Yılın En İyi Tasarımcısı" ödülünü kazandı. Ödül töreni, İstanbul'un en prestijli mekanlarından biri olan Four Seasons Bosphorus'ta, moda ve sanat dünyasından seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Emre Erdemoğlu, bu başarısının öncesinde Moskova Fashion Week'de düzenlediği koleksiyon defilesiyle uluslararası platformda büyük yankı uyandırdı. Erdemoğlu'nun yenilikçi tasarımları hem global moda sahnesinde hem de Türkiye'deki ünlü isimler tarafından büyük bir beğeniyle takip ediliyor.

GQ Men Of The Year 2024 ödül töreninde; Aktör Halit Ergenç, Burak Berkay Akgül, Kalben, Tansel Öngel, Yağmur Atacan Emre Erdemoğlu özel tasarımlarını giyinen isimler arasındaydı.

Genç ve yetenekli tasarımcıları moda endüstrisine kazandırmak için Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği tarafından 20 yıldır düzenlenen EİB Moda Tasarım Yarışması, yüzlerce başarılı moda tasarımcısını sektöre kazandırırken, Ticaret Bakanlığı desteğiyle onlarca tasarımcının yurtdışında moda tasarım eğitimi almasına aracılık etti.