Entekno Materials, ‘Sürdürülebilirlik Komitesi’yle çevre bilincini yaygınlaştıracak

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Eskişehirli nanoteknoloji firması Enttekno Materials, bünyesinde oluşturduğu Sürdürülebilirlik Komitesiyle sıfır atık üretimini benimsiyor. Karbon salınımlarını azaltacak çalışmalar yaparak sürdürülebilirliğe destek olmayı sürdüren şirket, Dünya Çevre Günü kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikasının bulunduğu cadde üzerindeki atıkları toplayarak çevre kirliliğine dikkat çekti. Entekno ailesinin köpeği Kahve’nin de eşlik ettiği etkinlikte toplamda 46 kilogramlık atık toplandı.

Etkinlik kapsamında açıklamalarda bulunan Entekno Materials Genel Müdürü Dr. Oktay Uysal, Dünya Çevre Günü’nde çalışanların ve çocuklarının katıldığı bir yarışma düzenleyerek çevre bilincini yaygınlaştırmak için önemli bir adım attıklarını ifade etti.

Uysal, “Düzenlediğimiz yarışmada yapılan resimleri ve atıklardan üretilen çeşitli eşyaları fabrikamızda sergileyerek her bir katılımcıya ödül verdik. Bu hediyelerle çocuklarımızın doğayı ve çevreyi daha da sevmesini ve korumasını teşvik etmeyi amaçladık. Sürdürülebilirlik ve toplumsal duyarlılık çalışmalarımıza sadece özel günlerde değil her zaman devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.