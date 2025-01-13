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Eriad’dan SMA hastası bebeğe anlamlı bağış

Eskişehir Başarı Ödülleri’nin En İyi Sivil toplum örgütü ödülünü alan ERİAD’ın başkanı Rüştü Şentuna, SMA tedavisi için bağış toplayan Zeynep Birgül'e 10 bin dolar bağışladı.

Haber Merkezi
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Eriad’dan SMA hastası bebeğe anlamlı bağış
Rüştü Şentuna ödülünü ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın elinden aldı
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ESKİŞEHİR/EKONOMİ

Eskişehir'de yaşayan 20 aylık Zeynep Birgül’e 6 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aylardır hastalıkla mücadele eden ailesi, Zeynep bebek için gerekli tedavinin başlatılması ve ilaçlarını alabilmek için valilik izniyle yardım kampanyası başlattı.

Sivil Toplum kuruluşları Zeyhep bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için seferber olurken, Kent Palace’de  yapılan Eskişehir Başarı Ödülleri ödül töreninde Zeynep Bebek için stant kuruldu, bağış çağrısı yapıldı.

Gecede Yılın Sivil Toplum örgütü ödülüne layık görülen Eskişehir Rumeli Sanayicileri  ve İş İnsanları Derneği'nin (ERİAD) ödülünü başkan Rüştü Şentuna, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın elinden alırken, yaptığı konuşmada geceye katılanlardan büyük alkış aldı.

Ödülü almak için sahneye yönetim kurulu üyeleri ile birlikte çıkan Rüştü Şentuna, yönetim kurulu üyelerinin biner dolar bağış yapacağını söyledi. Şentuna, "SMA hastası bebeğimizi yaşatmak için bu anlamlı gecede yönetim kurulu üyelerimiz biner dolar bağış yapma kararı aldık" dedi.  ERİAD toplamda 10 bin dolar bağış yaptı.

Rüştü Şentuna ve yönetim kurulu üyeleri davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Zeynep Bebek'in tedavisi için gerekli paranın yaklaşık yüzde 70'i toplandı.

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