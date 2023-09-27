ESİAD ile ERİAD'dan iş birliği

ABDULLAH SÖNMEZ

Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) ve Eskişehir Rumeli Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ERİAD) kaynaklarını birleştirerek Eskişehir iş dünyasının rekabetçiliğini artırmayı amaçlayan protokol kapsamında ESİAD ve ERİAD üyeleri arasında iş birliği fırsatları oluşturularak kentin ekonomik büyümesine önemli katkılar sağlanması kararlaştırıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan ESİAD Başkanı Kenan Işık, "Bu işbirliği, Eskişehir iş dünyasının daha da güçlenmesine olan inancımızın bir yansımasıdır. ESİAD ve ERİAD olarak bir araya gelerek, kentimize ve üyelerimize daha fazla değer sağlamayı hedefliyoruz. Bugün imzaladığımız protokol kapsamında ortak eğitim ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Eskişehir iş dünyasının çıkarlarını korumak için yerel, ulusal ve uluslararası lobi faaliyetleri yürüteceğiz. Ortak projeler geliştirerek Eskişehir’in ekonomik anlamda büyümesine katkıda bulunacağız. Üyelerimizin yatırım fırsatlarına erişim sağlamalarına olanak sunarak yeni iş fırsatları keşfetmelerine yardımcı olacağız " diye konuştu.

Eskişehir iş dünyasının gelişmesine katkıda bulunacak birçok heyecan verici projeyi hayata geçireceklerini belirten ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna ise şu ifadeleri kullandı: “Bu protokol, iki güçlü iş derneği arasındaki işbirliğinin başlangıcını temsil ediyor. Bugün burada Eskişehir iş dünyasına yeni kapılar açacak ve kentimizin ekonomik büyümesine katkıda bulunacak bir sürecin ilk adımını atıyoruz. Bu işbirliğinin kentimiz ve üyelerimiz için faydalı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.