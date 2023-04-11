Esjim yeni serisini dünyanın en büyük spor fuarı FIBO Koln’de tanıtacak

Abdullah SÖNMEZ



ESKİŞEHİR - 13-16 Nisan tarihleri arasında Almanya’da gerçekleştirilecek dünyanın en büyük spor fuarı FIBO’ya katılarak geliştirdikleri yeni seriyi tanıtacaklarını açıklayan Esjim Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ünal, yüzde 40 olan ihracat oranlarını yüzde 70’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Eskişehir’de, 1990 yılında profesyonel sporcular tarafından spor aletleri üretmek amacıyla kurulduklarını belirterek geliştirdikleri yeni ürünlerle sektörde fark yarattıklarını aktaran Ünal, “Eskişehir OSB’de 10 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikamızda profesyonel ve ev tipi olmak üzere iki ana grupta kondisyon, koşu bantları, ağırlık ve barlar, hidrolik ve izotonik makineler, pilates makineleri ile solaryum cihazlarının imalatını gerçekleştiriyoruz. Geniş servis ağımızla müşterilerimize satış sonrası teknik destek hizmeti de veriyoruz” diye konuştu.

Fabrikasına test merkezi kuracak

Üretimden elde ettikleri tecrübeden yola çıkarak, büyük ölçekli inşaat ve AVM projelerine anahtar teslim spor tesislerinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini vurgulayan Ünal, sektörün önde gelen sağlıklı yaşam kulübü markaları GYMFIT ile iç mimari, yapı ve makine tedariklerini tek yetkili olarak tamamladıklarının altını çizdi.

Pandemi döneminde üretim tesislerini teknolojik ve dijital sistemlerle donattıklarını açıklayan Ünal, “Endüstri 4.0 ile gelen teknoloji çağına ayak uydurabilmek için fabrikamızda çok yönlü bir yenilemeye gittik. Manuel olan makine parkurumuzu bulut teknolojisinde verileri tutabilen CNC tezgahlara dönüştürerek daha profesyonel bir üretim hattı kurduk. Önümüzdeki dönemde belirli standartları alabilmek için fabrikamıza bir test merkezi kurmayı planlıyoruz” dedi.

Hem iç pazarda hem de dış pazarda büyümeyi hedeflediklerini belirten Ünal, sözlerine şöyle devam etti: “Üç güçlü markamız ‘starline’, ‘ergoline’ ve ‘neoline’ ile sektördeki yerimizi sağlamlaştırdık. İhracata yönelik oluşturduğumuz neoline markasıyla geliştirdiğimiz yeni serimizi FIBO Köln Spor Fuarı’nda ilk defa sergilemeye hazırlanıyoruz. Dünyanın en büyük markalarının katılım sağlayacağı fuarda, 125 metrekarelik standımızda kaliteli ürünlerimizi tanıtacağız.”