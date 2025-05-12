Eskişehir ERİAD’ın 10. Yıl Gecesinde Buluştu

ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

ERİAD’ın Ramada Otelde düzenlenen 10. Yıl gecesine, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirspor Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, katıldı.

Başkana Şampiyonluk kupası

ERİAD üyelerinin yoğun katılım sağladığı gecenin sürpriz konukları da vardı. Eskişehirli doğumlu olan Türkiye’de spor, özel ve kamusal alanda üst düzey pozisyonlarda görev yapan Meryem Boz, Özkan Çokaygil, Rıza Çubuk, Mehtap Yıldız, Esrin Özgüler gibi değerli isimlerde ERİAD 10. Yıl coşkusuna ortak oldu.

Papion Orkestrasının müzik ziyafeti ile eğlencenin dorukta yaşandığı gecede önemli sürprizlerden biride Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok'a yapıldı. Bu sene şampiyonluk ipini göğüsleyen başkan Entok'a ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş tarafından ERİAD ve Eskişehir adına bir şampiyonluk kupası takdim edildi.

10. Yıl gecesi tüm protokolün beraberce kestiği 10. Yıl pastası ve marşlarla devam etti.

Şentuna güven tazeledi

10. Yıl kutlamalarından önce yapılan genel kurulda güven tazeleyen Düştü Şentuna, ERİAD'ın hem üyeleri hem de Eskişehir adına ulusal ve uluslararası boyutta temsil gücünün yüksek olduğunu dile getirdi. Başkan Rüştü Şentuna "Hem somut hem soyut eserler adına kalıcı ve katılımcı işler gerçekleştirdik. Üyelerimizin desteği ve güveni ile sivil toplum adına örnek gösterilen ve hepimizin gurur duyacağı projelerin heyecanını yaşıyoruz. İlerleyen günlerde de hem derneğimiz hem de şehrimizin vizyonuna büyük değer katacak Kontrolsüz Havaalanı ve Termal Tesis projelerimizin startını vereceğiz. Ekonomik ve kültürel iş birlikleri ve Balkan dünyasında ki temaslarımızı daha da güçlendireceğiz. Bizlere bu gücü ve desteği veren tüm ERİAD Ailemize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'ın divan başkanı Bahar Bilen ve Filiz

Erkaplan’ın başkan yardımcısı olduğu genel kurulda Rüştü Şentuna güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde yönetimde şu isimler yer aldı: Rüştü Şentuna, Osman Karagöz , Güven Terzioğlu, Serkan Tomris, Nihat Ülgen, Ayhan Özen, Ayla Yöntem, Ertan Dermanlı.