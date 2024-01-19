GAİB E-Ticaret E-İhracat Eğitim Konferansı düzenledi

Tuba CANPOLAT/GAZİANTEP

WORLDEF iş birliği ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında ücretsiz olarak gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ve WORLDEF E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş yaptı.

Kileci konuşmalarında, “GAİB ailesi olarak bugüne kadar düzenlediğimiz 23 E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi ile 573 kişiye, E-Ticaretle ilgili 22 Webinar ile 10.078 kişiye ulaştık. Bu rakamlar bizler için gerçekten gurur verici. Birliğimize bağlı üyelerimizin ihracatın her alanında güçlü bir oyuncu olması için çabalıyoruz. Bugün böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için ise çok mutluyuz. Pandemiyle birlikte e-ticaret ve e-ihracat hayatımızda önemli bir yer edindi. 2022 Ağustos ayından sonra Ticaret Bakanlığımız e-ihracata yönelik destek vermeye başladı. Bu desteklerden yararlanmamız gerektiğini her platformda dile getiriyorum. Küresel ticarette değişimlerin çok hızlı yaşanmaya başladığı bir çağdayız. Bu yüzden hem çağa ayak uydurmalı hem de geleceği akıllıca planlamalıyız” sözlerine yer verdi.

Sözü devralan WORLDEF E-Ticaret Vakfı Genel Sekreteri Sedat Ateş ise, ‘’Bugün e-ticaretin, e-ihracatın ne denli önemli olduğunu Gaziantep’te siz değerli katılımcılara anlatıyor olmak bizim için gurur verici bir olay. Teknoloji çağındayız ve çağın gereklerini yerine getirmek, ayak durmak gerekiyor. Bu yüzden sizler için düzenlediğimiz bu konferans inanıyorum ki e-ticaret serüveninize büyük katkı sağlayarak, çok faydalı bilgilere ulaşmanızı sağlayacak. Umarım Gaziantep bu bölge için bir başlangıç olur ve tüm Anadoluda bu faaliyetlerimize devam ederiz. Bugün bize ev sahipliği yapan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine ve Koordinatör Başkan Sayın Fikret Kileci’ye çok teşekkür ederim.’ dedi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve gün boyunca devam eden etkinliğe 300’e yakın sektör temsilcisi katıldı. Etkinlik boyunca İkas İş Geliştirme Müdürü Umut Akgül, Alibaba Türkiye İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, CDEK Satış ve Operasyon Direktörü Çetin Balekoğlu, ShipReady Genel Müdürü Mustafa Nalbant, Aras Kargo Gaziantep Bölge Müdürü Şeyhmus Yapıcı, E-İhracat Uzmanı Simge Ceylan, o2o Beauty Genel Müdürü Ömer Seyfeddin Şener, Mentor Consultancy Kurucusu Emre Koca, Maestrozon Kurucusu Bahadır Yılmaz, Quasar Insight CEO’su Muharrem Büyükbosna, THREE P INT DIGITAL Kurucusu Aden Arslan, Shopiverse Operasyon Ekip Yöneticisi Enes Yeşilyurt ve BIQSOFT Kurucu Ortağı Okan Ersoy sunumlarını gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden e-ihracatla ilgilenen üyeler ve mikro düzeyde e-ihracat yapan temsilciler tarafından yoğun ilgi gören programa ayrıca Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi E-İhracat Sekreteryasından yetkililer de katılarak e-ihracat alanında devlet destekleri hakkında sunum yaptılar. Yoğun katılıma sahne olan etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.