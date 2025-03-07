GAOSB Başkanı Şimşek, "OSB’DE 100 bin kadın istihdam ediliyor"

GAZİANTEP

KALKINMANIN ANAHTARI KADINLARDIR

Kadınları üretime katmadan kalkınmada istenilen başarının yakalanmasının mümkün olmadığına dikkat çeken Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, “Kadının emeğini, aklını, bakış açısını üretime katmadığımız sürece kalkınma yarışında istediğimiz ivmeyi kazanamaz, hedeflerimize ulaşamayız. Dünyaya baktığımızda toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak kalkınmayı, gelişmeyi başarmış bir toplum görmek mümkün değildir. Bu nedenle ülke olarak kadınların hayatın her alanında rol almasını ve özellikle karar alma mercilerinde bulunmalarını önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

GİRİŞİMCİ KADIN SAYISI HER YIL ARTIYOR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesindeki girişimci kadın sayısının her yıl artmasının sevindirici olduğuna da vurgu yapan Başkan Şimşek, kadın girişimciliğinin desteklenmesinin daha çok desteklenmesi gerektiğini belirtti. Şimşek, “Tüm girişimci ve emekçi kadınlarımıza ülke kalkınmasına verdikleri emek için ediyorum. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, gelecekte kadınların toplumsal hayattaki rolünün çok daha üst düzeylere çıkmasını diliyorum” dedi.