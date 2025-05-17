Darıca’da iki yeni okul hizmete açıldı

Kocaeli

Açılışlarda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman ve Saffet Sancaklı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Kemal Bülbül, Özel Eğitim Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yer aldı.

Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ilk adresi, Tacirler Eğitim Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu oldu. Tacirler Holding Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’nın katkılarıyla hayata geçirilen okul, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik modern altyapısıyla dikkat çekiyor.

Tacirler Vakfı Başkanı Alaettin Tacir, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve Milletvekili Cemil Yaman’ın konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Bakan Tekin, özel eğitim alanındaki gelişmeleri değerlendirerek okulun önemine dikkat çekti. Tekin, “Bu okul yalnızca bir bina değil, özel gereksinimli çocuklarımız için umut dolu bir gelecek anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, Tacirler Vakfı Başkanı Alaettin Tacir’e eğitime yaptığı katkılardan ötürü plaket takdim etti. Ardından açılış kurdelesi kesilerek okul resmen hizmete girdi. 2. ve 3. kademe öğrencilerine yönelik olarak planlanan okulda; 3 atölye, müzik sınıfı, spor salonu, resim sınıfı, 4 derslik ve 8 öğretmenle eğitim verilecek.

“Eğitim, toplumun temeli, geleceğin teminatıdır”

Bakan Tekin’in Darıca’daki ikinci durağı ise, Kocaeli Valiliği ve hayırsever iş insanı Cem Hikmet Çeliker’in desteğiyle inşa edilen Darıca Can Murat Çeliker Anaokulu oldu.

Bakan Tekin, “Eğitim, toplumun temeli, geleceğin teminatıdır. Bu temeli güçlendirmek hepimizin görevi. Hayırseverlerimizin desteğiyle ülkemizin dört bir yanında eğitim yuvaları yükseliyor. Can Murat Çeliker Anaokulu, bu çabanın güzel bir örneği. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakanı Yusuf Tekin, Cem Hikmet Çeliker’e teşekkür plaketi takdim etti. 4 derslik, yemekhane, konferans salonu ve idari birimlerden oluşan anaokulunun açılış kurdelesi, minik öğrencilerin eşliğinde kesildi. Açılışın ardından Bakan Tekin ve beraberindeki protokol üyeleri okul binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı.