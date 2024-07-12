Gaziantep iş dünyasından belediyelere lokanta tepkisi

AYHAN DUMAN/GAZİANTEP

Gaziantep’te Büyükşehir ve Şehitkamil Belediyeleri tarafından açılan lokantalara STK’lar ve esnaf odalarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım’ın ardından GESOB Başkanı İsmet Özcan da belediyelere tepki gösterdi.

YILDIRIM’DAN SERT ELEŞTİRİ

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Türkiye genelinde birçok belediye 40-45 TL’ye vatandaşa yemek vereceklerini söylüyorlar. Eğer bir kap yemek 40-45 TL’ye kar bırakıyor ise buyursun belediye başkanlarımız, kamu kurumlarının temsilcileri restoran açsınlar. 40- 45 TL ‘ye bu yemekleri satabilsinler bizlerde onlara destek olalım. Burada oluşacak kamu zararı burada yapılan iyi niyetler sonucunda bu belediyeler adına çalıştırılan işletmelerin kapanmasına sebep olacaktır. İşletmelerin zararına mal satabilme şansları sıfır. Pahalılıktan şikayet edenler esnaf lokantaları. Bu sürecin sonunda esnaflarımızın bellerini doğrultabilme şansları yok” ifadelerini kullanmıştı.

BELEDİYELER ASLİ GÖREVİNİ YAPMALI

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (GESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özcan da belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. Özcan, ‘’Belediyelerimiz bir maliyet çıkarsın, bir incelesin esnaf pahalı mı yoksa ucuz mu ürün satıyor. Mevcut ekonomik koşullara baktığınız zaman 3 kap yemeği 40 ya da 45 TL’den satılması mümkün değil. ‘Gaziantep, pahalı bir şehir’ deniliyor ancak pahalılığın tek nedeni yeme-içme sektörü değil. Gaziantep’te 10 tane pahalı lokantaya karşın onlarca uygun fiyatlı lokanta bulunuyor. Belediyelere asli görevini yapmalı, görev ve sorumlulukları doğrultusunda piyasa denetimlerini yapmalı’’ şeklinde konuştu.

SAYILARI ARTMAMALI

Haydi Sofraya ve Kent Lokantalarına karşı olmadıklarını aktaran Özcan, ‘’Kentin belli noktalarına bu lokantaların açılmasına karşı değiliz. Ancak bu lokantaların sayısının artırılması uzun vadede küçük esnafın kepenk kapatmasına neden olacaktır. Gaziantep ile İstanbul’un kıyaslanması doğru değil, orada 20 milyon insan yaşıyor. Üniversite Bölgesi’nde bir esnafın aylık kirası 100 bin TL. Bir lokantanın kapanması zincirleme şekilde etkilerini gösterecekler’’ dedi.

POPÜLİST YAKLAŞIM

Belediyelerin yaklaşımını popülizm olarak yorumlayan Özcan, ‘’Bu işletmeler vatandaşın faydasına olabilir ancak küçük esnafı olumsuz etkiliyor. Esnaf, zaten zor durumda, SGK ve vergisini ödeyemiyor. Pahalı satan işletmeler var diye bunu yapmak doğru değil. Belediye Başkanlarımızdan ricamız bu lokantaların sayılarının artırılması ile ilgili kararların gözden geçirilmesidir. Belediyelerimiz bir maliyet hesabı çıkarsınlar, üzerine karımızı koyup belirlenen fiyatlar üzerinden satış yapalım. Gaziantep’te asıl sorun işçilik maliyetleri ve kiraların yüksek olmasıdır’’ diye konuştu.