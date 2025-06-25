Gaziantep’in eşsiz lezzeti artık tüm dünyada tescilli

GAZİANTEP

2017 yılında yine GTB tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescillenen bu eşsiz lezzet, AB onayıyla birlikte artık tüm dünyada Gaziantep’e ait tescilli bir ürün olarak kabul edilecek.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği tescilinin hem ürünün marka değerini yükselttiğini hem de Gaziantep’in gastronomi alanındaki öncülüğünü pekiştirdiğini ifade etti.

Antep Fıstık Ezmesinin AB tescili için gerekli başvuruları 2023 yılında yaptıklarını hatırlatan Akıncı, şunları kaydetti:

“Antep Fıstık Ezmemiz artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da şehrimizin ismiyle özdeşleşen bir marka haline geldi. Umuyorum ki AB tescili ile birlikte bu ürünün kökenine dair zaman zaman gündeme gelen tartışmalar da nihayete ermiştir. Zira, bu tescil, sadece bir ürünün değil, bir kültürün ve emeğin de dünya çapında tanınması anlamına geliyor.

Antep Fıstık Ezmesi, Gaziantep’in coğrafi, tarihsel ve kültürel dokusunda yoğrulmuş özgün bir üründür. 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleştirdiğimiz tescil ile bu lezzeti koruma altına almıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise Avrupa Birliği’nden aldığımız tescille, Antep Fıstık Ezmesi artık tüm dünyada Gaziantep’in bir lezzeti olarak kabul görmüştür. Bu, hepimiz için büyük bir gurur vesilesidir. Ülkemize ve Gazi şehrimize hayırlı olsun”

Gaziantep’in Antep Baklavası, Araban Sarımsağı ve Gaziantep Menengiç Kahvesi’nden sonra Avrupa Birliği’nden tescil alan dördüncü ürününün Antep Fıstık Ezmesi olduğunu belirten Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Gaziantep mutfağı, aynı topraklarda yüzyıllar boyunca yaşamış, kader birliği yapmış farklı medeniyetlerin yeme-içme kültürlerinin aynı sofrada harmanlanmasıyla oluşmuş evrensel bir değerdir.

Farklılıklarını her zaman bir zenginlik olarak gören ve bu anlayışı hayatın her alanına taşıdığı gibi mutfağına da başarıyla yansıtan Gaziantep, bu yönüyle son derece seçkin ve köklü bir mirasa ev sahipliği yapmaktadır.

Bu kıymetli mirasın ortak temsilcilerinden biri olarak, lezzet hazinelerimizi koruma altına almak, katma değer kazandırmak ve gelecek nesillere en özgün halleriyle aktarmak amacıyla tescil çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bu alanda, bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan ticaret borsalarından biri konumundayız. Son 7-8 yıl içerisinde Gaziantep adına 24 ürünü coğrafi işaret tesciliyle güvence altına aldık. Şehrimiz, toplamda 107 tescilli ürünle Türkiye’de bu alanda ilk sırada yer almakta. Son olarak, Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği tescilini alarak, bu eşsiz ürünün Gaziantep’in kültürel zenginliği olduğunu tescillemiş ve dünya vitrinine taşımış olduk.”

Antep Fıstık Ezmesi’nin ayırt edici özelliklerine de değinen Akıncı, “Fıstığın ana vatanı Gaziantep’te üretilen bu eşsiz lezzetin en önemli farkı, üretiminde erken hasat edilen ve ‘boziç’ olarak adlandırılan özel nitelikli Antep fıstıklarının kullanılmasıdır. Ayrıca bu lezzet, maharetli ustaların elinde, geleneksel yöntemlerle lezzet bulur. İşte bu unsurlar, Antep Fıstık Ezmesi’ni benzerlerinden ayıran en temel özelliklerdir” dedi.