Gebze Ticaret Odası, eğitim, sağlık, afet hazırlığı ve altyapı projelerini hayata geçirdi

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Gebze Ticaret Odası (GTO) öncülüğünde gerçekleştirilen toplu açılış törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli Milletvekilleri, Rektörler, Oda Başkanları, kamu kurumlarının temsilcileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

“Topluma değer katacak projeler üretmeye devam ediyoruz”

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, kurum olarak sadece ticaretin değil sosyal hayatın da gelişmesine katkı sağladıklarını vurguladı. Aslantaş, “Gebze Ticaret Odası bugün 36 yıllık geçmişi, 27.000’i aşkın üyesi ile Bölgemizin en güçlü kurumlarından biri haline gelmiştir. Odamızın bugün ki gücüne kavuşmasında büyük emekleri olan kurucu Başkanımız Merhum İbrahim Başaran’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ne kadar anlamlıdır ki bugün aynı zamanda İbrahim Başkanımızın aramızdan ayrılışının yıl dönümüdür. Merhum Başkanımızı bir kez daha rahmet ve saygıyla anıyor, bizleri yalnız bırakmayarak aramızda bulunan değerli hayat arkadaşı Saynur Başaran Hanımefendiye teşriflerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yine 2. dönem başkanımız Sn. Nail Çiler’e ve kuruluşundan bugüne Odamıza ve Bölgemize katma değer katan tüm organ ve oda üyelerimize teşekkür ediyorum, aramızdan ayrılanlara Allah’tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Bugün burada Yönetim Kurulumuzun uygun görüp, ihalesini yaptığı 3 adet açılış ve 3 temel atma törenini gerçekleştirmek için bir araya geldik. Gebze Ticaret Odası olarak önemini anlatmakla bitiremediğimiz bu bölgede olmanın hem gururunu hem avantajını hem de sorumluluğunu yaşıyoruz. Üyelerimize yönelik yaptığımız ve yapmakla mükellef olduğumuz faaliyetlerimiz ile, bölgemize değer katacak projeler üretme, bölge ekonomisine katkı sağlayacak vizyoner çalışmalar yürütme ve tüm bunlarla birlikte sosyal hayata da katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ’nin destekleri ve Odamız imkanları dahilinde kalıcı yatırımlar yapıyor; bölgemizde yaşayan öğrencilerimize, büyüklerimize, hastalarımıza, işverenimize, çalışanlarımıza, esnafımıza, ticaret erbabımıza, sanayicilerimize özetle istisnasız her kesime dokunmaya var gücümüzle çalışıyoruz… Çünkü bir ülkenin gelişmişliği, kurum ve kuruluşlarımızın STK’larımızın, kısaca tüm ekosistemin gelişmişliği ile bağlantılıdır. Bu gelişime katkı sunmak üzere tüm kurumlarımızla istişare ve iş birliği halindeyiz” diye konuştu.

Afetlere hazırlık ve sağlık altyapısına katkı

Aslantaş, “Darıca Bölgemizdeki ihtiyaca binaen Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü’müzün talebiyle; Diş Laboratuvarı’nın açılışını yapmaktayız. Afet akabinde kullanılmak üzere önceden yapmış olduğumuz seyyar mutfak, seyyar fırın ve seyyar su arıtma araçlarımızı kullanacak olan gönüllülerimizin barınabileceği bir seyyar barınma ve +4, -18 soğuk hava depo aracı tamamlanmış ve bugün hizmete hazır hale getirilmiştir. Umarım ki hiç afet olmasın ve biz bu araçları kullanmak zorunda kalmayalım... GTO olarak Deprem öncesi, Deprem anı ve Deprem sonrası için bilinçlendirme çalışmalarımız sürekli olarak devam etmektedir. Üyelerimizin gerek birbirleriyle gerek çalışanları ile aralarında doğabilecek ihtilaflarının en kısa sürede, en ucuz maliyetle ve en önemlisi karşılıklı rıza ile çözülmesine imkân verecek olan TOBB UYUM, ARABULUCUK ve TAHKİM MERKEZİ’ mizi Odamız Hizmet Binasında kurmuş bulunmaktayız. Çayırova bölgemizin ihtiyacına binaen Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün talebiyle Cumhuriyet Aile Sağlık Merkezi’nin, Yine Çayırova bölgemizin ihtiyacına binaen, Çayırova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebiyle E-Sınav Merkezi’nin temeli, Gebze Ticaret Odası Meslek Edinme ve Atölye Binasının temelini atmaktayız. Gebze Ticaret Odası olarak varlık sebebimiz olan üyelerimizin sıkıntılarını, önerilerini ve taleplerini karşılamaya odaklanmış durumdayız. Yaptığımız üye ziyaretleri ve anket sonuçlarından çıkan en büyük sorunun açık ara ile ara eleman ve kalifiye eleman sıkıntısının olduğunu gördük. Bu sıkıntıyı sürekli dillendirirken, sorunun çözümü için hemen harekete geçtik ve sonuç olarak bugün bu alana Meslek Edinme ve Atölye Binasının temelini atmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Bugün ülkemizde ne çalışan ne de öğrenci olan 18-25 yaş aralığında 3,5 milyon gencimiz; 15-34 yaş aralığında ise 6,7 milyon gencimiz var… Eğer bu gençlerimizi bu tür eğitim kurumlarımızda eğitip, meslek sahibi yapıp, belgelendirip iş hayatına katabilirsek ülkemize en büyük hizmeti vereceğimize inanıyoruz” dedi.

Mesleki eğitimde gençlere yönelik destek

Aslantaş, “gençlerimize meslek sahibi olmanın önemini ve sürdürülebilirliğini anlatmak üzere Oda olarak Meslek Lisesi Eğitimini Güçlendirme ve Özendirme Projelerini üretmekte ve uygulamaktayız. Doğu Marmara Kalkınma Ajansımızın desteği ve Milli Eğitim Müdürlüklerimizin paydaşlığı ile Bölgemizdeki tüm Meslek Liselerinin stantlarının yer aldığı, simülasyon makinaları ile meslekleri deneyimledikleri yoğun katılımlı bir program gerçekleştirdik. Bu hafta yine Gebze Center’da Meslek Liseleri Tanıtım Programımız 4 gün boyunca yapılacaktır. (22-25 Mayıs) Aynı zamanda bölgemizdeki öğrencilerimize ve ailelerine yönelik hazırladığımız, Meslek Liselerini teşvik eden tiyatro programımızı 8. Sınıf öğrencilerimizin tamamına sunmak üzere çalışmalarımızı tamamladık… Ve bugün ilk programımızı Dilovası İlçemizde icra ettik. Meslek Lisesinde okuyan ve belli şartları sağlayan öğrencilerimize ayrıca teşvik amaçlı burs imkânı sağlamak üzere çalışmalarımız da yakın zamanda tamamlanacaktır. Sayın Valim Bundan sonraki hedefimiz ise yönetimini Odamızın yürüteceği bir Meslek Lisesi yapmaktır. Bu okulun yeri için arsa temini çalışmalarımızda son aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Bu projenin de temellerini, aynı heyecanla aynı birlik beraberlikle, aynı kalabalıkla hep birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.

“Gebze, sadece sanayi değil vizyoner projelerle de öne çıkıyor”

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da törende yaptığı açıklamada, Gebze’de gerçekleştirilen projelerin sadece ekonomik değil sosyal kalkınma açısından da son derece önemli olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “Gebze Ticaret Odası’nın öncülüğünde hayata geçirilen bu projeler, mesleki eğitimi güçlendirmekten sağlık hizmetlerine erişimi artırmaya, afet anında hızlı müdahaleye kadar birçok alanda değer yaratmaktadır. Sadece ticaretin değil; eğitimin, sağlığın ve toplumsal yaşamın gelişmesi için sorumluluk alan Gebze Ticaret Odası’nı ve Başkan Aslantaş nezdinde tüm yöneticilerini gönülden tebrik ediyorum,” ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, “Birbirimizi ötekileştirmeyelim. Etnik kökeninden, meşrebinden, inancından, farklı siyasi görüşünden de olsa birbirinizi germeyin. Bizim bizden başka dostumuz yok. Birlik olursak bizim şu bileğimizi dünyada bükecek hiçbir şey yok” şeklinde konuştu.

“Devlet ve milletin ortak başarısı”

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, projelerin devlet-millet iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti. Vali Aktaş, “Bugün burada, özellikle uzun süredir eksikliğini hissettiğimiz nitelikli ara eleman yetiştirme konusunda büyük bir adım atıyoruz. Eğitimden sağlığa, afet hazırlıklarından altyapıya kadar birçok alanda yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kocaeli, her yıl 50-60 bin kişilik nüfus artışıyla büyüyen bir şehir. Bu nedenle yeni sınıflara, sağlık tesislerine, sosyal yapılara sürekli ihtiyaç duyuluyor. Kamu yatırımlarının yanı sıra iş dünyamızın destekleriyle bu ihtiyaçları daha hızlı karşılayabiliyoruz. Bu anlamda Gebze Ticaret Odası'na ve tüm katkı sunan paydaşlara teşekkür ediyorum,” ifadelerini kullandı.