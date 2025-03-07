GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ı makamında ziyaret etti

Kocaeli

Gebze Ticaret Odası(GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ı makamında ziyaret etti. Abdurrahman Aslantaş, gerçekleşen ziyarette GTO üyelerinin taleplerini ve yeni dönemde gerçekleşecek projeler hakkında Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a bilgi verdi.

Gebze Ticaret Odası’ndan 70 işletme İSO-500 Büyük Kuruluş sıralamasında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gerçekleşen görüşme ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamasında Gebze’nin 450 bin nüfusu ve 10 Organize Sanayi Bölgesi ile sanayimiz ve ülke ekonomimiz açısından önemli yeri olduğuna değinen Bakan Bolat, açıklamasına şu sözlerle devam etti “Toplamda 8.000’i sanayide olmak üzere 26.000 kadar üye işletmesi olan, ve İSO-500 Büyük Kuruluş sıralamasına 70 işletmenin girmeyi başardığı Gebze Ticaret Odası(GTO) Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş ile sanayi ve ticaret alanındaki meseleleri, Gebze ile ilgili yeni projeleri konuştuk ve bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

İhracatçı yeşil pasaport istiyor

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, “Gebze Ticaret Odamız adına, üyelerimizin talep ve isteklerini iletmek üzere bizleri makamında kabul eden Ticaret Bakanımız Sayın Prof. Dr. Ömer Bolat’a en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Üretim, ihracat ve ekonominin gelişmesi adına gösterdiği gayret ve çalışmalarından dolayı kendisine minnettarız” dedi. Aslantaş, Bakan Bolat’a karşılaştıkları sorunları aktardıklarını döviz kurları, maliyetlerin artışı, rekabet gücünün azalması, AB ülkelerinin vize kısıtlamalarına bağlı olarak yeni pazarlara girişte yaşanan zorluklar, nitelikli personel bulmada yaşanan sorun ve araç muayene istasyonu ihtiyacı gibi konuları ilettiklerini dile getirdi. İhracatçı üyelerinin en önemli talebinin mevcut kurların neden olduğu olumsuzluklar ve maliyetlerin yüksekliği olduğunu belirten Aslantaş, ihracatçılarının yeşil pasaport talep ettiğini söyledi.