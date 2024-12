İMO, 70’inci yılını kutladı

Takip Et

ADANA/EKONOMİ

Seyhan Oteli’ndeki etkinliğe; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Abdullah Bakır, geçmiş dönem Adana milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ve İbrahim Özdiş, TMMOB Adana İKK Sekreteri Kerem Şahin, ATÜ Dekanı Ahmet Beycioğlu ile çeşitli meslek örgütlerinin temsilcileri ve davetliler katıldı. İnşaat mühendisi ve sanatçı Tolga Çandar da türküleriyle geceye renk kattı.

İMO Adana Şube Başkanı Hıdır Çak yaptığı konuşmada; 19 Aralık 1954 tarihinde kurulan İnşaat Mühendisleri Odası’nın, 70 yıldır meslektaşlarının haklarını korumak ve topluma fayda sağlamak için çalıştığını söyledi. İnşaat mühendisliğinin, bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren, toplumun tüm kesimlerine dokunan bir meslek olduğunu ifade eden Çak, “ Bizler, her yeni projenin, her bir yapının arkasındaki gizli kahramanlarız. Köprüler, yollar, binalar; sadece birer beton ve çelik yığını değil, aynı zamanda bizim emeğimizin, alın terimizin, bilgimizin, deneyimimizin simgeleridir. Her bir yapının altında, bir mühendis olarak bizim sorumluluğumuz, özenimiz ve meslek sevgimiz yatmaktadır” dedi.

Türkiye’nin her bölgesindeki 26 farklı ilde şubeleri, 55 il ve 56 ilçedeki temsilcilikleri ile çalışmaya devam ettiklerini belirten Çak, “Giderek büyüyen ve güçlenen bir meslek örgütü olarak, her zaman olduğu gibi bugün de mesleğimizin onurunu ve toplumun yararını koruma misyonumuzu üstlenmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.