“İnsanlar sofrasından zeytini çıkardı”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Ekonomik dalgalanmalar ile enflasyon nedeniyle insanlar tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Tarımsal girdiler ile birlikte gıda maliyetlerinde de yaşanan artışın insanlar açısından zorlayıcı olmaya başladığını belirten Orhangazi Zeytin İşleme Merkezi (ORZİM) Yönetim Kurulu Başkanı Taner Soyaslan, “Fiyatlar nedeniyle insanlar bazı ürünleri sofrasından çıkarmaya başladı. Ne yazık ki zeytin de bunlardan birisi. Zeytindeki fiyat artışı birçok market ürününe göre az olmasına karşın algı çok fazla fiyat arttığı yönünde. Sofraya gelen zeytinin 2 yıllık bir ürün olarak sofralara geldiği çoğu zaman unutuluyor” dedi. Bu yıl yoğun mahsul nedeniyle bölgelerinde küçük kalibreli zeytinlerin hasat edildiğini ve yağlık zeytinin de değerlenmesi ile birlikte üreticinin para kazandığını belirten Soyaslan, “Zeytin ülkelerinde yaşanan kuraklık ülke olarak bize yaradı ama bu yıl sofralık ürün miktarında önemli bir azalma meydana geldi. Almanya ve Arabistan pazarına biz buradan ürün gönderdik. ORZİM’deki 38 firmanın yüzde 90’ı iç pazara çalışsa da ihracata da katkı koyuyoruz” diye konuştu.

Akhisar’a kaçış var

Gelecek yılki hasat döneminde bu yıl olduğu gibi bol mahsul beklenmediğini belirten Soylaslan, “Ağaçlarımız bu yıl yoruldu. Gelecek yıl rekoltenin düşük kalmasını bekliyoruz. Ama genele baktığınız zaman bizim bölgemizdeki ağaçların büyük çoğunluğu yaşlı ve yorgun ağaçlardan oluşuyor. Bu da tüccarın istediği büyük kalibre zeytini bulmasını güçleştiriyor. Bu sebeple zeytin için açıklanan tavan fiyatın da bizler için bir anlamı yok. Bölgemizdeki üretici tabana bakıyor” dedi. Zeytin firmalarında özellikle Akhisar’a doğru bir kaçış olduğunu söyleyen Taner Soyaslan, “O bölgedeki ağaçlar daha genç ve daha iri zeytin üretiliyor. Bu da tüccarlar için önemli bir etken olduğu için otaya doğru bir eğilim var” ifadelerini kullandı. Zeytin tüketicisinin de son 20 yılda alışkanlıklarının değiştiğini işaret eden Soyaslan, “Bundan 20 sene önce salamura zeytin pazarlarken değişen alışkanlıklar talebi tuz oranı daha az olan ürünlere kaydırdı. Bizim de firmalarımız bu yönde üretimin yüzde 99’unu yağlı ürünlere döndürdü” dedi.