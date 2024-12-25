İş kadınlarından ihracat hamlesi

Eray ŞEN/ADANA

Anadolu’nun ilk iş kadınları derneği olarak 1999 yılında Adana’da kurulan İŞKAD, üyelerinin dış pazarlarda daha aktif olması için çalışma başlatacak.

Bir süre önce İŞKAD Başkanlığına gelen Gergin, yeni dönem hedeflerini EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Bankacılık sektöründe 30 yılı aşkın deneyiminin ardından bugün iş kadınlarının gelişimi için çalıştığını vurgulayan Gergin, “İŞKAD’ın kuruluşunda 44 iş kadını ile başlayan yolculuk, 80 üye ile devam ediyor, yakında 100’e ulaşacak” dedi. Gergin, üç yıllık görev süresinde üye sayısını 150’ye çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Yeni üye alırken ihracat bacağı olan firmalar olmasına dikkat ettiklerini söyleyen Gergin, “Üyelerimizi biraz daha dış ticarete yönlendirmek istiyoruz. Neden ihracat şampiyonu bir iş kadını çıkmasın? Ayrıca gelir ve vergi düzeyi iyi olan iş kadınlarının firmalarına öncelik veriyoruz. Ağırlıklı olarak kadın istihdam eden firmaları İŞKAD’a dahil edeceğiz” dedi.

“Girişimci genç kızların artması için çalışıyoruz”

Liselerde girişimci genç kızların artması için çalışmalar yaptıklarını, ayrıca meslek edindirme kurslarına ağırlık verdiklerini aktaran Gergin, “Genç kızlarımızı meslek eğitimi alanında yetiştirmek, kadınlarımıza istihdam sağlamak, kadınların kurduğu, yönettiği firmaları İŞKAD’a üye yapmak temel hedeflerimiz” diye konuştu. Gergin, şöyle devam etti:

“İŞKAD iş dünyası temsilcileriyle yapılan birçok görüşmede kadınların gerek yönetici gerekse diğer pozisyonlarda olmasını sağlamış, bu kapsamda sosyal ve toplumsal etkinliklerle öne çıkmıştır. Derneğimiz, düzenlediği üreten kadınlar festivaliyle şu anda kooperatiflerde çalışan girişimci kadınların çıkmasını sağlamıştır. İŞKAD kurum ve kuruluşlarla, yerel yönetimlerle mali, ekonomik ve sosyal konularda birlikte proje üretmeyi, kent konseylerinde söz sahibi olmayı planlamaktadır. İki senedir devam eden İŞKAD girişimcilik ödüllerimiz yeni dönemde devam edecektir.”

Bu dönemde İŞKAD bünyesinde oluşturdukları komiteler aracılığıyla eğitim, sosyal, kültürel konular ile Avrupa Birliği projeleri ve girişimcilik alanlarına odaklanacaklarını açıklayan Gergin, “Kadınların her alanda daha fazla yer alması, etkin olması, yönetim kademelerinde daha çok kadın olması için çalışacağız. Çalışmalarımızda sivil toplum kuruluşları, odalar, borsa, organize sanayi bölgesi, üniversiteler, belediyelerle birlikte hareket etmeye özen göstereceğiz. Özellikle genç kızların iş kadını olarak rol model olma yolunda ilerlemesinin önünün açılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.

Üyelerin yüzde 70’i girişimci işveren

İŞKAD‘ın üye profili yüzde 70 girişimci işveren, yüzde 30 üst düzey profesyonel yöneticilerden oluşuyor. Adana’nın Kurumlar Vergisi rekortmenleri arasında ilk 100’de 4 İŞKAD üyesi bulunuyor. Hizmet sektöründen sanayiye, eğitimden tarıma, birçok iş kolunda üyesi bulunan İŞKAD bünyesindeki her üye ortalama 22 kişi istihdam ediyor. İŞKAD, Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVA SİFED) çatısı altında faaliyet gösteriyor.