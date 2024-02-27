Işınsu Kestelli’ye Fransa’dan devlet nişanı

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Işınsu Kestelli, ilk olarak 3 Aralık 1963’te Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle tarafından verilen Fransız devlet nişanı Chevalier Dans L’Ordre National du Merite’e layık görüldü. İstanbul’da Fransız Sarayı’nda düzenlenen törende Işınsu Kestelli’ye nişanını, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont takdim etti.

Işınsu Kestelli’nin iki ülke ilişkilerine verdiği destek yanında Türk iş dünyası ile topluma katkı sunduğunu söyleyen Isabelle Dumont, “Sayın Kestelli, Türk-Fransız ilişkilerini geliştirme yolunda verdiği çok önemli çabaların yanında; ülkede iş dünyasında kadın temsili konusunda ilk ve örnek olma, ülkedeki pek çok parlak girişimin öncülüğünü yapma, dezavantajlı kesimler için projeler geliştirme ve özel çocuklardan cinsiyet eşitliği savunuculuğuna pek çok STK’da aktif rol alma gibi değerli niteliklere sahip bir isim. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımız Emmanuel Macron, Işınsu Kestelli’yi milli liyakat nişanına layık görmekle hem dikkat çeken iş hayatını, hem topluma katkısını ve hem de Türkiye-Fransa ilişkilerine verdiği hizmeti takdir etmektedir” dedi.

Böylesine seçkin bir nişan ile ödüllendirilmekten son derece mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Işınsu Kestelli ise, “Türkiye ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin başladığı 1483’ten bu yana iki ülke arasında özel bir etkileşim var. Bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesinde de Fransız aydınlanmasının önemli etkileri olduğunu biliyoruz. Bugün iki ülke arasında 22 milyar dolarlık bir bir ticaret hacmi mevcut. Ülkemize yapılan doğrudan sermaye yatırımlarının yüzde 5’e yakını Fransız şirketlerinden geliyor. Fransa’da 800 bini aşkın Türk yaşıyor” diye konuştu.

Kestelli, şunları söyledi: “İki ülkenin iş birliği potansiyeli, bu verilerin çok daha ötesinde. İnşallah Türkiye’nin ikinci yüzyılı, iki ülkenin ortak gelecek yolunda çok daha sıkı bir iş birliğine gittiği bir dönemin miladı olur. Ben, kendi adıma bu yolda elimden geleni yapma kararlılığındayım.”