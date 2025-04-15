ISM Minibar ve İnci Radar’dan açık inovasyon çağrısı

İZMİR / EKONOMİ

İnci Holding inovasyon programı İnci Radar ve İnci Holding iştiraklerinden ISM Minibar, otel ve konaklama sektörlerinde verimlilik artışı ve enerji tasarrufu sağlayabilecek, çevre dostu minibar çözümleri geliştirmek amacıyla yeni bir inovasyon çağrısı başlattı. Bu çağrı, aynı zamanda sektörde yönelik yenilikçi fikirlerin keşfedilmesini ve desteklenmesini hedefliyor. Akıllı sensörler, IoT teknolojileri ve çevre dostu üretim yaklaşımlarıyla minibar sistemlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlayan İnci Radar ve ISM Minibar, girişimcileri ve teknoloji firmalarını açık çağrı ile iş birliğine davet etti.

Holdingden yapılan açıklamada inovasyon çağrısında uzaktan yönetim sistemleri ve gerçek zamanlı stok takibi gibi akıllı teknolojilerle operasyonel verimliliği artıran, enerji tasarrufu sağlayan soğutma sistemleriyle donatılmış yenilikçi çözümlerin öncelikli olarak değerlendirileceği belirtildi. Minibarların sıcaklığını ortam koşullarına göre otomatik olarak ayarlayabilen ve çevre dostu soğutma ürünleriyle sürdürülebilirliği destekleyen projeler, kullanıcı dostu ve maliyet etkin olmasıyla da öne çıkacak. Seçilecek çözümlerin, otel yönetim sistemleriyle tam uyumlu şekilde çalışması hedefleniyor.

Kazananlar 30 Mayıs’ta açıklanacak

Çağrı kapsamında geliştirilecek çözümlerin, dayanıklılık ve uzun ömürlü performans vaat ederken, enerji tasarrufu sağlayarak işletmelere maliyet avantajı sunacak şekilde kurgulanması bekleniyor. Ayrıca, mevcut sistemlerle uyumlu bir şekilde entegre olabilmesi ve sürdürülebilirlik odaklı olması beklenen çözümler, uzun vadede ekonomik fayda sağlamayı amaçlıyor. 7 Nisan’da başlayan başvurular, 9 Mayıs 2025'te sona erecek. Ön değerlendirme süreci 12-13 Mayıs 2025 tarihlerinde yapılacak, ardından 16 Mayıs’ta bilgilendirme ve soru-cevap oturumu düzenlenecek. İkinci değerlendirme 20 Mayıs'ta yapılacak ve kazananlar 30 Mayıs 2025'te açıklanarak PoC süreci başlayacak.