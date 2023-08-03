İstanbul'a özel kentsel dönüşüm yasası planı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, özel bir televizyon programında İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

“Depremi siyasetin dışında tutmalıyız." diyen Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 ilçe belediye başkanı ve AFAD'ın dahil olduğu bir komisyon kurulduğunu, İstanbul kentsel dönüşümü ile ilgili iki haftadır çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Özhaseki, İstanbul'a yönelik özel kentsel dönüşüm projesinin yasal altyapısının hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırarak İstanbul için özel yasa çıkartılabileceğini belirten Özhaseki, olası bir 7 büyüklüğündeki depremde yıkılabilecek 600 bin bina olduğunu söyledi.

“Her sokakta iki bina yıkılsa, her şey durur. İstanbul kocaman hapishaneye döner.” diyen Özhaseki, ilk etapta yıkılma riski olan 600 bin binayı Anadolu ve Avrupa yakalarındaki rezerv alanlarına taşıyacaklarını aktardı. Özhaseki, Kanal İstanbul hattında da 150 bin konut yapılacağını bildirdi.