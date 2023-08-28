Karatay’da “Milli Teknoloji Hamlesi Ve TEKNOFEST” söyleşisi gerçekleştirildi

BURCU SUNA/KONYA

T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır; “Dünyada teknolojide söz sahibi birçok şirket sahibi bu markalarını çok genç yaşlarda kuruyor. Dolayısıyla bizler de 6-7 yaşlardan itibaren bu bilinci çocuklarımıza ve gençlerimize aşılayarak onların geleceklerini şekillendirmeye başlamalıyız” dedi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da belediye olarak gençlere ve çocuklara büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek bu çabalarının artarak süreceğini ifade etti.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından organize edilen “Milli Teknoloji Hamlesi ve TEKNOFEST” söyleşi programı gerçekleştirildi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’ın konuşmacı olarak katıldığı program, Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu’nda yapıldı.

Programa Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti Karatay Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, muhtarlar, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi yönetimi ile vatandaşlar katıldı.

“Bizler artık gençliğimizi TEKNOFEST Gençliği olarak tanımlıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söyleşi öncesinde yaptığı konuşmada Türkiye’nin ve dünyanın özellikle son yıllarda teknolojide geldiği noktaya vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca; “Özellikle son yıllarda ülkemizde çok önemli gelişmeler oluyor. Bizler de belediyeler olarak bu değişim ve gelişim sürecinde gençlerimizin yanında olmaya büyük önem veriyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi’ndeki görev süresi boyunca Konya Bilim Merkezi’nin projelendirilmesinden yapımına, deney düzeneklerinin seçiminden merkezin işletilmesine kadar birçok konuda görev almıştım. Karatay Belediyesi olarak göreve geldiğimiz andan itibaren de tüm okullarımızda Robokaratay Projesi’nin tüm okullarımızda başlatılması, TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kütüphanesi’nin yine tüm okullarımızda kurulması, yine okullarımızda teknolojiyle ilgili sınıfların oluşturulmasıyla ilgili ciddi gayretlerimiz var. Geçtiğimiz yıl ilçemizde robot yarışması düzenlemiştik ve inşallah bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz. Dünyada ve ülkemizde meydana gelen teknolojik gelişmeler, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz için son derece önemli. TEKNOFEST de artık tüm dünyada bilinen bir marka haline geldi. TEKNOFEST’in gençlerimiz arasında ne derece heyecan uyandırdığının da farkındayız. Bizler artık gençliğimizi o kuşak bu kuşak olarak değil, TEKNOFEST gençliği olarak tanımlıyoruz ve hepsiyle de gurur duyuyoruz. Her birinizin size emanet ettiğimiz bayrağı daha ilerilere taşıyacağınıza inanıyorum. Bu vesileyle TEKNOFEST gençliğinin yetişmesinde önemli payı bulunan T3 Vakfı’na teşekkür ediyorum” dedi.

“1071’de, 1453’te, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’daki ruh ne ise TEKNOFEST’teki ruh da aynıdır”

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Sami Şahin de TEKNOFEST’in Türkiye ve dünya için taşıdığı önemden bahsetti.

Mahmut Sami Şahin, konuşmasında şunları aktardı; “TEKNOFEST uzay havacılık ve teknoloji alanında sadece Türkiye’de değil dünyanın sayılı festivallerinden birisi haline geldi. Bizler, bu dönüşümü medeniyet değerlerimizin yeninden hayat bulmasının bir işareti olarak görüyoruz. Çünkü bizler Ali Kuşçu’ların, Cezeri’lerin ve tarihimizdeki daha nice bilim insanlarının o günlerde yaptığı çalışmaları yeniden hayata geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu gayret sayesinde de artık dünyada teknolojiyle de anılan bir ülke haline geldik. Asım’ın Nesli olarak tanımladığımız gençlik günümüzde artık TEKNOFEST Gençliği olarak hayat buldu. 1071’deki, 1453’teki, Çanakkale’deki, 15 Temmuz’daki ruh ne ise TEKNOFEST’teki ruh aynıdır.”

Konuşmaların ardından programın söyleşi bölümüne geçildi. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, bilişimin Türkiye ve dünyada geldiği nokta, Türkiye’nin bu alandaki dönüşümü ile dünyada kendi alanında söz sahibi haline gelen TEKNOFEST’i ve TEKNOFEST Gençliği’ni Konyalılara anlattı.

“Ülkemizin gelceği için çocuklarımız 6-7 yaşlarından itibaren teknolojiye yönlendirilmeli”

Vakfı 2016’da kurduklarını ve en büyük amaçlarının milli teknoloji hamlesini hayata geçirmek olduğuna dikkatleri çeken T3 Vakfı Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır; “Ülkemiz oldukça genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Ülkemizin yaş ortalaması 33 ve bu önemli bir rakam. Son yıllarda üniversite sayımızda büyük artışlar meydana geldi. Bu artışlarla birlikte teknoparklar, hızlandırıcı kuluçka merkezleri gibi pek çok birimlerde de önemli artışlar oldu. Yine son yıllarda AR-GE nüfusumuzda da büyük artış oldu ve bu rakam an itibariyle 221 binin üzerine çıkmış durumda. Bu rakamlar bize ülkemizin teknoloji ekosisteminin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Dünyada teknolojide söz sahibi birçok şirket sahibi bu markalarını çok genç yaşlarda kurmaya başlıyorlar. Dolayısıyla 6-7 yaşlardan itibaren bu bilinci edinerek geleceğimizi şekillendirmeye başlamalıyız diye düşünüyorum. TEKNOFEST’i ilk kez 2018’de düzenledik ve bu bugüne kadar denenmemiş bir şeydi. O yıl 550 bin ziyaretçi gelmişti. Bu yıl düzenlediğimiz TEKNOFEST’e ise 2 milyon 500 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladık. Şu anda da bu organizasyonumuzu ülkemizin birçok şehrine yayma çabasındayız” ifadelerini kullandı.

Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, söyleşi programına katkıları dolayısıyla T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır’a teşekkür ederek, kendilerine ebru tekniğiyle yapılmış bir tablo hediye etti. Osman Ciğer ayrıca, program katılımcılarının tamamının 30 Ağustos ile 3 Eylül arasında Ankara’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST’e götürme sözü verdiklerinin de müjdesini verdi.