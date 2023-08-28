'Hatay’da 252 bin konuta ihtiyaç var'

HATAY/ADANA

Hatay Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı İhsan Çakar, deprem sonrası yeni yapılanma ve imar planlamalarının durumu hakkında açıklama yaptı.

En fazla hasarın Antakya, Defne, Samandağ ve Kırıkhan’da olduğunu söyleyen Çakar, “İldeki 15 ilçede toplam 325 bin 70 yapıda, 896 bin 265 bağımsız bölümde, 97 bin 248 adet yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı yapı tespit edilmiş. 254 bin 822 yapı ise az hasarlı veya hasarsız durumda” dedi. Enkaz kaldırma ve ayrıştırma işlemlerine devam edildiğini belirten Çakar, “Orta hasarlı binaların yarısından fazlasının ruhsat ve eklerine uygun olmaması veya ruhsat ve yapı kullanma belgesi olmaması durumunda, bunlar ilçe belediyesi tarafından onay alamayacağı için ağır hasarlıya dönecek ve yıkılacak” bilgisini verdi.

İlde 252 bin 573 adet konut ihtiyacı olduğunu kaydeden Çakar, rezerv alanlarında üretilecek toplam konut sayısının 106 bin 412, sosyal konut sayısının 111 bin 878 olduğunu açıkladı. Bunlardan ihalesi yapılanların 32 bin 715, proje aşamasında olanların da 21 bin 242 adet olduğunu bildiren Çakar, arsa ihtiyacı olan konut sayısını ise 20 bin 14 adet olarak açıkladı.

“Tarihi dokuya zarar vermemeliyiz”

Hatay’ın tarihi dokusuna zarar vermemeye özen gösterdiklerini dile getiren Çakar, “Dönüşüm, yenileme ve planlama strateji belgesi hazırlık çalışmaları yapıyoruz. Hatay’ın tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden planlama konusunda çalışıyoruz. Üniversitelerden görüşler alarak çalışmalarımıza başladık. Bilimsel danışma toplantıları düzenliyoruz. Ayrıca yerinde dönüşüm projeleri için bakanlıklar bizlerden çalışma yapmamızı istiyorsa yapmaya hazırız. Bakanlıkların da yapmış olduğu çalışmaları dikkatle takip ediyoruz” diye konuştu.

“Altyapımız çok zarar gördü”

Aynı zamanda Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan Çakar, ildeki altyapının durumu hakkında ise şöyle konuştu: “Altyapımız çok zarar gördü. Su, elektrik, kanalizasyon ve Telekom gibi çok fazla sorun oluştu. Yeni yapılaşma bölgelerinde altyapı ve üstyapı yeniden yapılacak. Bu da biraz zaman alabilir. Şehrin ayağa kalkması ve eski güzelliğine kavuşması için bakanlıklarla ve birçok kurumla uyumlu çalışmaya özen gösteriyoruz.”

Milletvekili Şevkin’den 5 Bakana 5 soru önergesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, depremle ilgili olarak Hatay için 5 Bakana 5 ayrı soru önergesi sundu. Hatay’daki sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıyan Şevkin, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yanıtlamaları istemiyle ayrı ayrı verdiği soru önergelerinde, her Bakanlığın sorumluluk alanıyla ilgili olarak deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi istedi.