Gaziantep’te oteller 7 ayda 516 bin kişiyi ağırladı

Tuba CANPOLAT/GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Mete Akcan EKONOMİ’ye yaptığı açıklamada Gaziantep’te hizmet veren otellerin yılın ilk 7 ayında 516.037 ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti. Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre ise konaklamalarda geçen seneye göre yalnızca %2’lik eksilme mevcut.

“Otelcilik sektörü Eylül ayından umutlu”

Gaziantep’te otellerin doluluk oranının giderek yüzleri güldürmeye başladığını kaydeden Akcan, Eylül ayının kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizerek: “Eylül ayı itibarıyla konaklamaların artacağını öngörüyoruz. Bölgede gerçekleşecek olan fuarların, sempozyumların konaklama oranlarına yansıması bekleniyor. Kültür Yolu Festivali gibi etkinliklerle ivme kazanacağız” dedi.

Finansmana erişimde sıkıntı yaşandığını kaydeden Akcan, sektör temsilcilerinin SGK desteği ve KDV indirim talebi beklentisinde olduklarını söyledi ve deprem sonrası işlerin düşük gidiyor olması nedeniyle artan enflasyon, işçilik ve elektrik maliyetlerinin sektörü olumsuz etkilediğini belirtti.

Depremin etkileri yavaş yavaş siliniyor

Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre ise Gaziantep depremin olumsuz etkilerini yavaş yavaş silmeye başladı. Kentte ticari turizmin devam ettiğini belirten yetkililer Gaziantep’in turizm verilerini aktardı. Buna göre, 2023’ün ilk yedi ayında sınır kapılarımızdan geçen turist sayısı 109.135. Bunların 69.732’si yerli turist, 39.403’ü ise yabancı turist. Yılın ilk yedi ayında Gaziantep’te hizmet veren turizm işletme belgeli tesislerde konaklayan turist sayısı toplam 516.037. Kentimize ait müze ve ören yeri ziyaretçi sayıları ise yılın ilk yedi ayında 101.108 olarak kayıtlara geçti.