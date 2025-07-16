Türkiye’nin ilk 1000 büyük firması içinde kocaeli’den 130 firma yer alıyor

Adem Adıgüzel / Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Zeytinoğlu, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesini değerlendirdi. Zeytinoğlu, “Merkezleri farklı illerde olmasına rağmen üretimleri ilimizde gerçekleşen firmalarla birlikte baktığımızda, Kocaeli’de üretim yapan firma sayısı 51’i buluyor. Türkiye genelinde ilk 1000 büyük işletme içinde ise tam 130 firma Kocaeli’de faaliyet gösteriyor” dedi.

Yatırımlara yeni teşvikler

Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kapsamında 30 Mayıs’ta yürürlüğe giren Kanun ve 21 Haziran’da devreye alınan Tebliğ ile Kocaeli’de yatırım yapan sektörlere önemli destekler sağlanacak. Zeytinoğlu, elektrikli lastik pişirme presi üretimi, rulman tesisi, cam elyafı takviyeli termoplastik (GMT) levha üretimi ve akü geri dönüşüm tesislerinin teşvik kapsamına alındığını vurguladı.

“Markalaşma ve katma değer artışı şart”

Zeytinoğlu, küresel rekabet ortamında yalnızca üretim yapmanın yeterli olmadığını, üretimin korunması ve markalaşmasının önem kazandığını belirtti. “OECD verilerine göre Kocaeli, dış ticarette 39’uncu sırada yer alıyor. Ancak patent ve marka başvurularında istenilen seviyeye henüz ulaşamadık” diye konuştu. Kocaeli, patent başvurularında 3’üncü, marka başvurularında yüzde 8’lik payla 6’ncı, faydalı modelde 9’uncu sırada bulunuyor.

Türkiye, yerli patent başvurularında Avrupa’da ikinci sırada

Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkan Vekili Ertan Biçer, yerli faydalı model başvurularında 2002’den beri artış eğilimi bulunduğunu, 2022 yılının rekor başvuru yılı olduğunu söyledi. Coğrafi işaretlerde farkındalığın arttığını vurgulayan Biçer, “Türkiye, yerli patent başvurularında dünyada 12’nci, markalaşmada dünyada 6’ncı, Avrupa’da ise ikinci sırada yer alıyor. Tasarımda dünya ikinciliğimiz ve Avrupa birinciliğimiz mevcut” şeklinde konuştu.

Fikri mülkiyetin önemi ve eğitim faaliyetleri

Biçer, “Günümüzde işletmelerin fiziki olmayan varlıklarının toplam içindeki payı yüzde 90’a çıktı. Patent, marka, faydalı model ve tasarım gibi sınai mülkiyet hakları, işletmeler için kritik bir rekabet avantajı sağlıyor. 2024 yılında patent başvurularımız 10 bini geçti” ifadelerini kullandı. Türk Patent Akademi olarak 22 bin saati aşan eğitim verdiklerini belirten Biçer, Kocaeli’de 24 firma ve 111 personelin sınai mülkiyet ve AR-GE projelerine aktif katılım sağladığını, Pirelli ve Şişe Cam gibi devlerin de bu sürece dahil olduğunu söyledi.