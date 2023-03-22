Kauçuk atıklarından geri dönüşüme 5 milyon TL’lik yatırım

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Kauçuk atıklarından geri dönüşüm ile el arabası tekeri üretimi yaptıklarını ifade eden Uslu, kurulduklarında 10 kişi ile başladıkları işte şu anda 30 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Samsun ve diğer şehirlerden kauçuk atıklarını alarak kimyevi maddeler ile birleştirip hamur haline getirdiklerinin altını çizen Uslu Türkiye ve dünya ülkelerine satış yaptıklarını dile getirdi.

Kauçuk atıklarını alarak tedarikçilerinde işlerini kolaylaştırdıklarını vurgulayan Uslu, “Samsun ve diğer şehirlerden kauçuk atıklarını alıp kimyevi maddeler ile birleştirip hamur haline getiriyoruz. İlk önce soğuk press sonra ise sıcak presste teker haline getirip talebe göre jantlı ya da rulmanlı olarak üretim yapıyoruz.

Geri dönüşüm inanılmaz bir şey ve atıkların belli bir süre içinde imha edilmesi gerekiyor. Bizde atıkları alarak hem tedarikçilerimizin bu süreçlerini hızlandırıyoruz. Bunların hepsi bir nakliye bedeli ile gönderiliyor. Bu atıklardan yeni bir ürün ortaya çıkarıyoruz. Yaptığımız iş güzel ve sonu başarılı bir zincir. Biz geri dönüşüm üreticisiyiz. El arabası tekeri üretiminde yüzde 100 kapasite çalışıyoruz” diye konuştu.

Plastik tekerde Mart ayında start verilecek

Plastik makinasında demoların yapıldığını ifade eden Uslu, Mart ayında plastik tekerde start vereceklerini söyledi. Uslu, “Araba lastiği hariç kauçukla ilgili her şeyi burada üretebiliriz. El arabası tekerlerinin jantlarını dışarıdan alıyoruz. Artık jantları da kendimiz üretmek istiyoruz. Bunun için makina aldık. Jant üretimini yaptığımızda hem kendimiz kullanıp hem de satışını yapacağız. Plastik makinasında şimdi demolar yapılıyor.

Plastik tekerde mart ayında artık tamamen start verip başlayacağız. Bu 2 makinayla birlikte 3-4 kişiyi daha istihdam edeceğiz. Plastik ve jant makinalarına toplam 5 milyon TL’lik bir yatırım yaptık. Kırık kablo artıklarını alıyoruz ve onları eritip plastik teker haline getiriyoruz. Plastik teker ile ihracat yapmayı hedefliyoruz. Rusya, Gürcistan, Arnavutluk, Etiyopya’dan ürün talepleri alıyoruz. Jant üretim projesini henüz starta geçirmedik çünkü metal sektöründeki iniş ve çıkışlardan kaynaklı bekletiyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni fabrikada hastane ekipmanları üretilecek

Mevcut fabrikalarında yüzde 100 kapasite çalıştıklarını dile getiren Uslu, yeni OSB’den yer tahsis etmek istediklerini belirterek sözlerine şunları ekledi: “Farklı projelerin üzerinde de çalışıyoruz. Projelerden birkaçı ise, hastane ekipmanları, araç ve zemin paspasları, oyun parklarının üzerinde bulunan siyah zemin kaplamasından oluşuyor. Bu projeleri istesek yapabiliriz ama yerimiz yetmiyor.

Aynı zamanda şuan ki yerimizde kapasitemiz jant üretimi için yeterli değil. Yeni Organize Sanayi Bölgesinden yer talep ettik. Yeni OSB’deki yerimiz olduğunda plastik, kauçuk, jant olarak bölümlere ayıracağız. Arabaların park yerinde bulunan direklerde kauçuk ve plastikten oluşuyor. Bu nedenle yeni OSB’deki yerimizin çıkmasını bekliyoruz. Hastane ekipmanlarını üretmek için şuan ki yerimiz oldukça kısıtlı.

Bunun için yeni Organize Sanayi Bölgesinden yer çıkmasını bekliyoruz. Onaylandığı zaman Engelli araçlarının tekerleri, hastane yataklarının tekerleri, sedyelerin tekerlerini yani hastane ekipmanlarını yeni yerimizde üretmeye başlayacağız. Geri dönüşüm hikayemize yenilerini ekleyip ülkemize şehrimize katkıda bulunmak ve elimizden geleni yapmak için çalışacağız.”

“Depremzedelere yardım için yardım platformu düzenledik”

Ayrıca Samsunspor Kulübü Derneği yöneticiliği de yapan Uslu, son olarak, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsunlu iş kadınları ile yapmış oldukları faaliyetlerden de bahsetti. Afetzedelerin artık istihdam edilmesi gerektiğinin altını çizen Uslu, “Her sene Samsun’daki girişimci kadınlarımızla birlikte bu sene depremzedeler için Golf Kulübünde yardım platformu düzenledik.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde bir platform kurduk. Samsun’a gelen depremzedelere 12 gün boyunca sistematik bir şekilde yardım ettik. Kahramanmaraş’tan gelen 4 hanımefendi yöresel yemek yapıp satışa çıkartmak istediklerini söyleyince yardımcı oldum. Depremzedelerin artık kendi bölgelerinde istihdama ihtiyaçları var. Valilikler, bakanlık, devletimiz, ticaret odaları ve belediyelerin tümünün bir araya gelip biz sanayicileri de dahil ederek ne yapabiliriz diye harekete geçmesi gerekiyor. Sanayicilerin afetzedeleri istihdam anlamında desteklemesi için önce devletin sanayiciyi bu konuda desteklemesi lazım” dedi.