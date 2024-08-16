Kayapa OSB’nin yeni Bölge Müdürü Mukaddes Şanlı oldu

EKONOMİ (BURSA) – Bursa’nın önemli sanayi bölgelerinden Kayapa OSB’ye yeni bölge müdürü atandı. OSB’den yapılan açıklamada Yönetim Kurulu kararıyla bölge müdürlüğü görevine Mukaddes Şanlı’nın getirildiği kaydedildi. Uzun yıllardır Kayapa OSB’de idari kadroda görev alan Mukaddes Şanlı, aynı zamanda Bursa’nın ilk kadın OSB bölge müdürü de oldu.

Bulgaristan doğumlu olan Mukaddes Şanlı, 2002 yılında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2017 yılından bu yana Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde Mali ve İdari İşler Sorumlusu olarak görev yapan Şanlı, evli ve 1 çocuk annesidir.

Bursa’nın batısında gelişmekte olan bir bölge olarak öne çıkan 134 hektar alanda kurulu Kayapa OSB, 14 bin kişiyi istihdam ederken, bölgenin ticaret hacmi 1 milyar doları buluyor. 181 faal firmanın bulunduğu bölgede doluluk oranı yüzde 80. Kayapa OSB, altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış ve çevreye duyarlı OSB olarak öne çıkıyor.