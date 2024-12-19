Kerem Nükte Gayrimenkul, sektörde öncü hizmetleriyle büyüyor

Konya merkezli Kerem Nükte Gayrimenkul, 2022 yılında Ankara’da, 2023 yılında ise İstanbul’da açtığı şubeleriyle hizmet ağını genişletirken, site yönetimi ve inşaat organizasyonu alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla da öne çıkıyor. Spora sağladığı sponsorluk destekleriyle topluma katkı sunan firma, konut piyasasında yaşanan zorluklara rağmen müşteri odaklı çözümleriyle sektördeki güçlü konumunu korumaya devam ediyor.

“Öncü adımlar atıyoruz”

Firmanın yatırımları ve çalışmaları hakkında EKONOMİ Gazetesi’ne açıklamalar yapan Kerem Nükte Gayrimenkul Danışmanları Sorumlusu Cihad Ulusoy, çevre ile kurulan güçlü bağları sayesinde sektör ile bağlantılı olan diğer hizmetlerde de talepler almaya başladıklarını söyleyerek, gayrimenkul sektörü ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili olan site yönetimi ve inşaat organizasyon yönetimi gibi yan hizmetlerde de öncü adımlar atıklarını belirtti.

Konya, Ankara ve İstanbul şubelerinde kiralık ya da satılık taşınmaz hizmetlerini profesyonel şekilde sürdürdüklerini ifade eden Cihad Ulusoy, “2023 yılında 500 adet gayrimenkul satışı, 300 adet kiralama, 1.729 FSBO araması, 2.767 adet müşteri ziyareti, 1.000 adet mülk gösterimi, 5.384 adet arama karşılama, 925 adet taşınmaz eksperi, 1.762 satılık ilan girişi, 433 kiralık ilan girişi yaptık. Ayrıca Konya’da site yönetim hizmeti sunduğumuz konutlarda 944 sorunu çözüme kavuşturduk” şeklinde konuştu.

“Yatırımlarımız devam ediyor”

Yatırımlarının hem çalışma alanlarına hem de sosyal bağların kuvvetlenmesine yönelik devam ettiğini söyleyen Ulusoy, “Bizler için 2023 yılının en büyük yatırımı İstanbul Şubemizin faaliyete geçmesi oldu. Yine inşaat organizasyonlarının yönetimi ve site yönetimi alanlarında ciddi yatırımlar yaptık. Firma olarak, spora ve genç nüfusa değer veriyoruz. 2023 yılında Konyaspor Basketbol takımına resmi sponsor olduk. Konya’da 3 kez ‘3X3 Sokak Basketbolu Etkinliği’ düzenledik. 2024 yılında ise Konya BBSK Basketbola sponsor olduk. Ayrıca dijital medya kanadında da önemli yatırımlar yaptık. Şu anda İnşaat Organizasyonu Yönetimi alanında tamamı Konya’da devam eden projelerimiz de bulunuyor” dedi.

Konut piyasasındaki yavaşlamayı değerlendiren Cihad Ulusoy, “Konut finansmanına erişimin zorlaşması ve inşaat maliyetlerinin artması sektöre olumsuz yansıdı. 2023 yılının 11 aylık döneminde toplam 1.087.349 adetle 2015 yılından bugüne en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Verilere göre ipotekli satışların oranının da yüzde 16’ya düştüğünü görüyoruz. Satışlardaki düşüşün en önemli nedenlerinden birinin alım gücündeki azalma olduğunu unutmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gayrimenkul danışmanı mesleğin şeffaflığını göstermeli"

Sektörde sıkça karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlarla fark yaratıklarını söyleyen Cihad Ulusoy, “Gayrimenkul danışmanları kiracıları tedirgin etmeden, önceden haber ederek evin uygun bir duruma getirilmesini sağlamalı. Özellikle detaylı inceleyecekleri noktalar varsa bunları kiracılara önceden bildirerek çeşitli tedirginliklerin önüne geçmeli. Kiracının oturduğu konutun satılması durumunda, bu süreci gayrimenkul danışmanları hassas bir şekilde yürütmeli. Konut satış sürecinde söz konusu olan durumlardan birisi de alıcı ve satıcının önceki tecrübelerinden kaynaklı endişeleri ve kaygılarıyla karşılaşmak. Daha önce bu alanda kötü tecrübeler edinmiş alıcı ve satıcılar olabilir. Bu durumda gayrimenkul danışmanı bu mesleğin ne kadar şeffaf ve iki tarafın haklarını gözeterek yapıldığını her anlamda göstermelidir. Tapu devri sırasında alıcı ve satıcı arasındaki denge de yine gayrimenkul danışmanı tarafından şeffaf bir şekilde yürütülmeli” dedi.