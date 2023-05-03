Kilikya Şalgam, ülke genelinde bayi altyapısını tamamladı

Selahiddin NAS



Kilikya Şalgam İçecek Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selahiddin Nas, son bir yıldaki çalışmaları ve yeni dönem hedeflerini anlattı. Geçen yıldan bu yana üretim olarak yaklaşık yüzde 60 büyüme gerçekleştirdiklerini açıklayan Nas, “Ulusal zincir marketlerdeki satışlarımız arttı. Ayrıca bayilik sistemini Türkiye genelinde daha da geliştirdik, bayilik altyapımızı tamamladık. Şu anda bütün il ve ilçelerde bayilerimiz var. Bundan sonra pazarda daha fazla yer almak için çalışmalara hız verdik” dedi.

Bu yıl ilave yatırım planları olduğunun belirten Nas, “Bu sene de en az yüzde 50 büyüme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu. Şalgam Adana yöresine özgü bir içecek olmasına rağmen, popülaritesi ve tüketimi arttığı için kapasiteyi artırma kararı aldıklarını aktaran Nas, “Yeni kurulan Gıda İhtisas OSB’de yatırım yapmak amacıyla 50 bin metrekare yer aldık” bilgisini paylaştı.

“Yaklaşık 35 ülkeye doğrudan ihracat yapıyoruz”

Yurt dışına yönelik çalışmalarına değinen Nas, “Toplam satışımızın yaklaşık yüzde 35’i ihracat gelirlerinden oluşuyor. Yaklaşık 35 ülkeye doğrudan ihracatımız var. Bunlar ağırlıklı olarak Avrupa, Amerika, Kanada gibi batı ülkeleri ancak diğer coğrafyalara da ürün gönderiyoruz. Her yıl 15 ülkeden az olmamak üzere saha ziyaretleri yapıyoruz, global gıda fuarlarına katılıyoruz. Üretim ve ihracatta sadece şalgam değil, limonata, sirke, turşu suyu, çeşitli sos grupları gibi ürünlerimiz var. Ürün portföyünü geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bunlar ağırlıklı olarak yurtdışı pazarlardan gelen taleplerle ilgili çalışmalardan oluşuyor” dedi.

“Şalgamı Türkiye’den başka bilen ve üreten yok”

Dünyada şalgamı Türkiye’den başka ‘bilen ve üreten’ olmadığına dikkat çeken Nas, “Bu bizler için aslında çok büyük bir şans. Bu açıdan kendi milli içeceğimize sahip çıkmalıyız ancak halen hak ettiği yerde değil. Şalgam gibi yaklaşık 500 yıllık geçmişi olan bir içeceğimizin çok daha iyi yerlerde olması, market raflarında hak ettiği şekilde tüketiciye sunulması gerekiyor” ifadesini kullandı.

“Genel olarak tüketicilerde gazlı içeceklerden kaçış var”

İçecek sektörünün genel durumunu değerlendiren Nas, şunları söyledi: “Genel olarak tüketicilerde gazlı içeceklerden kaçış var. Artık insanlar evine, ailesine, çocuklarına gazlı içecek götürmek istemiyor. Daha sağlıklı içecekleri yönelik bir talep var, bunların başında da şalgam geliyor. Şalgam başta sindirim sistemine sağladığı faydalar ve bağışıklık sistemini güçlendiren özelliği ile tercih ediliyor.”

Kilikya 2008 yılından bu yana sektörde

Şalgam üretimine 2008 yılında Adana’da D-400 Karayolu üzerindeki bir binada başlayan Kilikya, 2013 yılında Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesisine taşındı. Şirket, 16 bin 500 metrekare içerisinde 8 bin metre kapalı alana sahip tesiste üretim yapıyor. Tesis yıllık 36 milyon litre üretim kapasitesine sahip. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selahiddin Nas, aynı zamanda Türkiye genelinde sektör temsilcilerini tek çatı altında toplamak amacıyla 2012 yılında kurulan Şalgam Üreticileri Derneği’nin Başkanlığını yürütüyor.