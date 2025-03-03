KSO Başkanı Zeytinoğlu şubat ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında TÜFE aylık yüzde 2.27 artarak yıllık yüzde 39.05’e, ÜFE aylık yüzde 2.12 artarak yıllık yüzde 25.21’e geriledi. Ana harcama gruplarına göre TÜFE’de aylık bazda Şubat ayında en çok artış yüzde 9,92 ile eğitim sektöründe olurken, yıllık bazda da en çok artış yüzde 94.90 ile yine eğitimde gerçekleşti. TÜFE’de giyim grubunda ise aylık yüzde 5.06 düzeyinde fiyatlarda düşüş görüldü. ÜFE tarafında ise en yüksek artışların yıllık bazda yüzde 57,58 ile su temini, yüzde 34.52 ile dayanıklı tüketim malları ve yüzde 33,52 ile dayanıksız tüketim mallarında olduğunu görüyoruz” dedi.

Zeytinoğlu, “Sağlıkta SGK katkı paylarındaki kısmi düşüş ve baz etkisi gibi nedenlerle şubat enflasyonunda aşağı yönlü bir etki bekliyorduk. Bununla birlikte, beklentimizin de altında açıklanan enflasyonun yıllık bazda yeniden yüzde 40’ın altına düşmesini olumlu buluyoruz. Mart ayında ise Ramazan ayının da etkisiyle gıda fiyatlarında yukarı yönlü riskler olsa da enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.