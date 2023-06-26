“Kurban derileri 500 milyon TL’lik ekonomi oluşturacak”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Tüm Türkiye’de Kurban bayramı ve kurban ibadeti için hazırlıklar son aşamaya gelirken Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çağlar kurban derilerinin önemli bir ekonomik değere sahip olduğunu vurguladı. Bu sene yaklaşık olarak üç milyon küçükbaş ve bir milyon büyükbaş hayvanın kesilmesini beklediklerini ifade eden Çağlar, “Bu ülkemizde bir yılda kesilen toplam hayvan sayısının %15’inin bir iki gün içerisinde kesilmesi demektir. Kurban derilerinin ekonomimize yaptığı katkıya baktığımızda; yaklaşık 500 milyon TL değerinde olan bu ham deriler eğer sağlam bir şekilde deri sanayine ulaştırılır ve işlenirse yaklaşık 1,5 milyar TL gibi bir değere ulaştığını görüyoruz. Ayakkabı, çanta, kemer ve cüzdan gibi nihai ürünlere dönüştürülür ise de 4,5-5 milyar TL gibi ciddi bir ekonomik değer yarattığını görmekteyiz” dedi.

“Derinin delinmesi değeri düşürüyor”

Deri sanayicileri için önemli olan konunun kurban derisinin yüzümü ve saklanması ile ilgili hataların en aza indirilmesi olduğunu belirten Çağlar, “Yüzüm sırasında aceleci olmamalı, bıçağı mümkün olduğu kadar deriye değil et tarafına gelecek şekilde kullanmak gerekmektedir. Amaç deriyi delmeden, hasar vermeden yüzmek olmalıdır. Delinen her derinin ekonomik değeri maalesef düşmektedir. İkinci bir konu ise yüzülen derinin doğru bir şekilde saklanmasıdır. Yaz aylarında havaların sıcak olmasından dolayı bakteriyel faaliyetler çok daha hızlı olmakta ve deri hücrelerinde çürümeler başlamaktadır. Bu da derinin mukavemetini azalttığı gibi uzun sürelerde kullanılamaz hale gelmesine sebep olmaktadır. Bilindiği gibi yüzyıllardır bakteriyel çürümeye karşı en kolay koruma yöntemi tuz kullanmaktır. Deriler, yüzüm anından itibaren üretime alınmasına kadar geçen zaman zarfında çürümemesi için yüzümün hemen ardından mutlaka tuzlanmalıdır. Bir küçükbaş deri için 2 kg, büyükbaş deri içinse 7-8 kg tuz kullanılmalıdır” diye konuştu.