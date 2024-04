Manavgat kırsal kalkınma desteklerinden yararlanmak istiyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

MATSO ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliği ile Manavgat’ta ‘’Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Desteği Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, TKDK’nın Antalya’da açılması için girişimde bulunduklarını belirtti. TKDK’nın açılması ile Antalya ve ilçelerinin TKDK tarafından yatırım yeri kapsamına alındığını ifade eden Güngör, ‘’IPARD III. Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Çağrısı yapılıyor. Manavgat olarak bu destekleri değerlendirmeliyiz” dedi.

Manavgat’ın geniş tarım alanlarının yanı sıra, ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin olduğunu anımsatan Güngör, şunları kaydetti:

‘’Tarımsal üretimde yüksek potansiyele sahip olan kentimiz ülkeye katma değer üretecek tarımsal yatırımlara açık bir bölge oldu. MATSO olarak 2023 yılı Ağustos ayında TKDK’nın Antalya’ya açılması için girişimde bulunduk. Antalya’da TKDK İrtibat Ofisi açıldı. Manavgat’ın TKDK tarafından yatırım yeri kapsamına alınmasıyla, üretime kalite standardı katarak, potansiyel üreticilerimizi destekleyip, kentimizdeki tarımsal üretiminin artmasına, iç ve dış ticaretinin de gelişmesine katkı sağlayacaktır. Manavgat kırsal kalkınmadan hak ettiği payı almalı ve desteklenmelidir.”

IPARD III. Kırsal Kalkınma Çağrısı destekleri bütçesi 785 milyon Euro

TKDK Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Gülcü ise TKDK’nın 2012 yılında kurulmuş Tarım Bakanlığına bağlı, genç ve dinamik bir kurum olduğunu söyledi. Prof. Dr. Gülcü, şunları kaydetti:

‘’Daha önce ülkemizde IPARD I. ve IPARD II adı altında, kurumumuz şimdiye kadar 42 ilde desteklemelerde bulundu. Ancak geriye kalan 39 ilimiz bu desteklerden faydalanamıyordu. Yoğun talepler üzerine Antalya ve ilçeleri de yatırım kapsamındaki iller arasında yerini aldı. TKDK tarafından 785 milyon Euro’ luk bir bütçeyle beş yıl sürecek IPARD III. Projesi çağrısına başladık. Tarım ve Kırsal Kalkınmada Destekleme Projelerimizle yatırımcılarımıza yüzde 50’den yüzde 70’e varan hibe desteklerimizi bilgilendirmek için buradayız.”

IPARD III. Proje başvuruları

TKDK Uzmanı Hasan Çoban IPART III desteklerinden yararlanmak isteyen ve başvuru koşullarını yerine getiren yatırımcıların 9 Mayıs 2024 tarihine kadar TKDK Antalya İl İrtibat Ofislerine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

TKDK desteklerinden faydalanabilmek için koşulların sağlanması durumunda, kurumsal yatırımcılar yüzde 50, bireysel üreticiler ise yüzde 70’e kadar desteklerden faydalanabilecek.

TKDK desteklerinden Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Kırmızı et ve et ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, Kanatlı et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Su ürünlerinin işlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, Yumurtanın işlenmesi ve pazarlanması ve Kırsal Turizminde (konaklama ve restoran vb.) sektörleri yararlanabilecek.