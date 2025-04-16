Marmara Bölgesi Mesleki Eğitim Kurumları dernek çatısı altında birleşti

ESRA ÖZARFAT

BURSA – Marmara Bölgesi’nde mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar Bursa merkezli olmak üzere dernek çatısı altında bir araya geldi. Marmara Bölgesi Mesleki Eğitim Kurumları Derneği’nin kurucu başkanlık görevini üstlenen Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, “Yıllardır sektör içinde birçok kurumla birebir çalıştık, federasyonlarda görev aldık ancak Bursa özelinde aktif bir yapı eksikti. Bu nedenle artık kendi derneğimizi kurma kararı aldık” dedi. Derneğin yalnızca Bursa’yı değil, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kocaeli gibi illeri de kapsayacağını belirten Kaya, “Hedefimiz bu illerdeki eğitim kurumlarını bir araya getirerek daha güçlü ve temsil kabiliyeti yüksek bir yapı kurmak. Geçici yönetim kurulumuzu oluşturduk, önümüzdeki 6 ay içinde genel kurula gideceğiz” bilgisini verdi. Mesleki eğitim alanında Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurumla yakın temas içinde olunması gerektiğini vurgulayan Kaya, mevzuatların sahaya uygulanabilirliğinde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde sektörü temsil edecek güçlü bir sivil toplum örgütünün önemine işaret etti.

“Yeni regülasyonlar yapıyı güçlendiriyor”

Son dönemde çıkarılan düzenlemelerin sektör açısından önemli olduğunu belirten Kaya, “Bakanlıklarımız tarafından çıkarılan yeni regülasyonlar, sektörün hem disiplinli hem de sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Bu gelişmeler bizim gibi kurumların da yapısını kuvvetlendiriyor” diye konuştu. Özellikle psikoteknik değerlendirme süreçlerinde kapsamın genişletilmesini öneren Kaya, “Biz artık özel sürücüler için de psikoteknik raporun zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Çünkü 20 yıl önce ehliyet almış bir sürücünün, bugünkü sağlık durumu aynı olmayabilir” diyerek bu uygulamanın trafik güvenliği açısından önemine vurgu yaptı. Mesleki eğitimin önemine de işaret eden Simge Kaya, SRC eğitimlerinden psikoteknik değerlendirmelere kadar pek çok alanda verilen eğitim ve sertifikalandırma hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.