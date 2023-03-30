Mekpan Panel’den, "Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi"

Burcu SUNA



KONYA - Karatay Belediyesi’nde yapılan protokolde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; “Karatay Belediyemizin ve hayırseverimizin katkılarıyla ilçemize şehrimize yeni bir sağlık merkezi sağlık tesisi daha kazandırıyoruz. Bu vesileyle hayırseverimiz Celalettin Hakan Katırcı Bey’e teşekkür ediyorum.

Belediyemiz de tesisimizin yapımına destek verecek. Tesis tamamlandığında İl Sağlık Müdürlüğümüzün kullanımına sunulacak. Akabe Mahallemizde bin 600 metrekare kapalı alana sahip hem sağlıklı hayat merkezini hem de aile sağlığı merkezini içinde barındıran yeni bir tesis, kısa bir süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulmuş olacak. Sağlık tesisimizin Karatay’ımıza, Konya’mıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Konya’mız sağlık alanında daha iyi yerlere geliyor”

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç Konya’nın sağlık alanında iyi bir yere geldiğini belirterek şunları aktardı; “Konya’mız, sağlık alanında önemli bir noktada ve her gün de daha iyi yere geliyor. Sağlık Bakanlığımız, belediyelerimiz ve hayırseverlerimizin de işbirliğiyle güzel eserler ortaya çıkıyor. Protokolünü imzaladığımız yeni sağlık tesisimiz de Karatay ilçemizde kentsel gelişim ve dönüşümün yoğun olduğu ve aile sağlığı hizmetlerine ihtiyacın çok olduğu bir bölgede inşa edilecek. 6 aile hekimimiz burada hizmet verecek.

Burada görev yapacak hekimlerimiz aynı zamanda Konya Şehir Hastanemizde aile hekimliği yapan hekimlerden olacak. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezimizde, hastalanmadan önce alınması gereken tedbirleri içeren bir Sağlık Bakanlığı hizmeti de sunulacak. Burada kanser taramalarının yapılacağı, çocuk gelişimi uzmanları, diyetisyenler, fizyoterapistler ve psikologlarımızın bulunacağı bir yer. Sağlıklı yaşam danışmanlığının yapılacağı güzel bir mekan olacak.

Bu vesileyle bu güzel eseri şehrimize kazandıran hayırseverimiz Celalettin Hakan Katırcı’ya teşekkür ediyorum. Tabii bu tür eserlerin yapımında arsa temini de son derece önemli. Bu konuda bizlere her zaman en büyük desteği sunan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ ya da çok teşekkür ediyorum.”

“Sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluyuz”

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, “Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik Karatay Belediyemizle birlikte Rahmetli Babaannem Sıdıka Katırcı ve Dedem Hacı Hasan Katırcı adına Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi yapımını gerçekleştireceğiz.

Babaannem Sıdıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Dedem Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezini yaptırmaktan mutlu olacağız. Bugün protokolü imzaladık. Karatay’a hayırlı olsun. Bize bu imkânı sağlayan Konya Sağlık İl Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç’a ve Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum. Şehrimizde bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.