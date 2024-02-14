Meksan, 3’üncü fabrika için kolları sıvadı

MEHMET NABİ BATUK / ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da 1998 yılında transformatör üretimine başlayan ve bugüne kadar Türkiye’de ve Irak’ta devreye aldığı 2 fabrikasıyla Türkiye’nin küresel transformatör sektörü temsilcilerinden biri olan Meksan, yüksek katma değerli güç transformatörlerindeki üretimini güçlendirmek için yatırımlarını sürdürüyor.

Güç transformatörlerinde sürdürülebilir üretim için Şanlıurfa OSB’deki 2’nci fabrikasının kapalı alanını 2 bin metrekare artırıp, çatılarını solar panellerle donatmaya hazırlanan firma, buradaki kapalı alan büyüklüğünü toplamda 10 bin metrekareye çıkartacak. Şanlıurfa OSB’de kurdukları ilk fabrikalarının ve Irak’taki tesislerinde ağırlıklı olarak dağıtım transformatörü ürettiklerini ifade eden Meksan Transformatör Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tavas, 2’nci fabrikalarıyla giriş yaptıkları güç transformatörleri alanında hızlı bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Sahip oldukları makine parkuru, uzman teknik kadroları ve teknolojik imkanları sayesinde Türkiye’nin en büyük 5 transformatör üreticisi arasında yer aldıklarını vurgulayan İbrahim Tavas, “Hedefimiz dağıtım transformatörlerindeki tüm talepleri rahatlıkla karşılayıp, güç transformatörlerdeki kapasitemizi artıracak bir üretim altyapısı oluşturmak. Geçtiğimiz yılın son aylarında 25 MVA kapasiteli transformatörümüzün Hollanda’daki KEMA laboratuvarından başarıyla geçmesinin ardından yeni pazarların kapıları firmamıza aralandı. Şimdilik 100 MVA kapasiteli transformatörleri rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Ancak küresel bir üretici misyonunda olan firmamız için bu kapasite bizim için artık yetmiyor” dedi.

Güç transformatörlerinde daha da ihtisaslaşacak

Türkiye’de TEİAŞ’ın, yurt dışında ise yabancı elektrik iletim şirketlerinin kendilerinden daha yüksek kapasiteli güç transformatörleri beklediğini ifade eden İbrahim Tavas, “Şuanda 65 bin metrekare arazi üzerine kurulu 21 bin metrekarelik kapalı alana sahip 2 fabrikada üretim yapıyoruz. 100 MVA ve 154 KV kapasiteli transformatörleri üretecek üretim altyapısına sahibiz. Yeni hedefimiz 250 MVA 154 KV kapasiteli transformatörleri üretebilmek. Ancak dağıtım transformatörlerindeki yüksek talep ve bakım onarım işlemlerindeki yoğunluğumuz nedeniyle güç transformatörlerine yönelik üretimimizi istediğimiz gibi artıramıyoruz. Bunun içinde kapalı alanımızı artırıyoruz. Ancak yeni kapalı alan yatırımı küresel hedeflerimiz için yeterli değil. O nedenle yatırım programımıza 3’üncü fabrika yatırımını aldık. Yeni fabrikamız için Ankara’daki Başkent OSB’de en az 20 bin metrekarelik arazi tahsis başvurusunda bulunduk. Yeni tesis yatırımıyla birlikte sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda tüm dünyanın takip ettiği küresel transformatör üreticileri arasındaki sıralamamız daha da yükselecek. Şuanda ürünlerimizin pazar sorunu bulunmuyor. Bunun için 25 yıldır pek çok alanda ilklere imza atıp, önemli mücadeleler verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Küresel pazarlarda oluşan yüksek kalite algımızı, tecrübemizi artık güç transformatörlerine yansıtacağız. Bu sayede hem şehrimiz Şanlıurfa hem de ülkemiz kazanacak” diye konuştu.

Batı Afrika’da genişliyor

İlk ihracatlarını 2003 yılında Irak’a gerçekleştirdiklerini ifade eden İbrahim Tavas, günümüzde 6 kıtadan 50’yi aşkın ülkeye transformatör gönderdiklerini belirtti. 2013 yılında giriş yaptıkları Batı Afrika bölgesinde genişlemeyi sürdürdüklerini kaydeden Tavas, şöyle devam etti: “Uzun bir süredir Irak’a en çok transformatör ihracatı gerçekleştiren firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Aktif ihracat yaptığımız pazar sayısı her geçen yıl daha da artıyor. Sektörümüzü ilgilendiren fuarlara geleneksel olarak katılım sağlıyoruz. 2024 yılı nisan ayında Dubai’de düzenlenen Middle East Electricity Fuarı’na 15’inci kez katılım sağlayacağız. Bu sayede Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu pazarlarındaki büyümemizi sürdüreceğiz.”