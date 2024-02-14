ALM Damper A.Ş. yeni markası ile sektör genişletiyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde, kapalı alanlarıyla beraber 10 bin metrekare alanda 70 çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren ALM Damper A.Ş, Scorpion Trailer markası, tam müşteri memnuniyeti politikasıyla hareket ederek, bugün Avrupa’nın 20 ülkesine ihracat yapan ve her yıl yüzde 100 büyüme gerçekleştiren firmalardan biri haline geldi.

Scorpion Trailer ilk olarak Zafer Sanayinde dorse tamir ve trailer bakım üzerine çalışmalına başladı. EKONOMİ’ye bilgiler veren Scorpion Trailer Yönetim Kurulu Başkanı Harun Alım, kurulduğu günden bu yana Türkiye’yi ve Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üretimde hedef yüksek kalite

2017 yılında Konya Organize Sanayi bölgesine taşınarak şirketleşmeye karar verdiklerini söyleyen Alım, “Biz kendimize Avrupa hedefi koyduk ve yavaş yavaş Avrupa pazarında yerimizi aldık. 2023 yılında 500 adet treyler üretimi yaptık. Tamamen ihracata çalışan bir firmayız. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 5 yıldır özellikle Almanya ile çalışıyoruz ve üretimimizdeki kalite anlayışını oradan aldık diyebilirim. Bu kalite anlayışımız sayesinde özellikle lowbad üretiminde Avrupa firmalarıyla ciddi bir rekabet halindeyiz. Bizim imalatını gerçekleştirdiğimiz ürün grupları maalesef ülkemizde bilinmediği için iç piyasaya hitap edemiyoruz. Fakat Türkiye’de talep doğrultusunda iç piyasaya üretim yapmaya her zaman hazırız” dedi.

2024 yılı içerisindeki yatırım planlarından bahseden Harun Alım, “Bu yıl gündemimizde yaklaşık iki yıldır Ar-Ge çalışmalarını sürdürdüğümüz ve maliyeti 600 bin EURO’yu bulacak olan robot yatırım planlamamız var. Yalın üretim mantığına geçmeye çalışıyoruz. 2025 yılında ise 20 bin metrekare olacak şekilde üretim alnımızı büyütecek bir yatırım planımız da var” şeklinde konuştu.

“Amacımız yöresel lezzetleri dünyaya tanıtmak”

Damper sektörü dışında yeni bir marka ile gıda alanında da yatırımları olduğunu anlatan Alım, “Yaklaşık 9 aydır üzerinde çalıştığımız bir proje var. Havaalanlarında ya da büyük alışveriş merkezlerinde yabancı menşeili gıda firmaları varken neden yöresel lezzetlerimiz buralarda olmasın düşüncesi ile yola çıktık. Doyalım markası ile Konya’nın yöresel lezzetlerini, özellikle de etliekmeği tüm Türkiye’ye, akabinde de Dünya’ya en güzel şekilde tanıtma gayemiz var. Bu amaçla uzman bir şef arkadaşımızla ciddi bir Ar-Ge merkezi oluşturup tariflerin en lezzetli formüllerini çıkartmaya çalıştık. Bu formüller belirlenirken tuz dahi hassas terazilerde ölçülerek eklendi. Tüm bu çalışmaların sonucunda bir ay önce ilk şubemizi açtık. Üç ay sonra İstanbul’da ikinci şubemizi açacağız Hedefimiz 7 yıl içinde merkezi noktalarda 200 şubeye ulaşmak” dedi.

ALM Damper Scorpion markası ile yatırım planlamalarını tamamladıklarını dile getiren Alım, sözlerine söyle devam etti, “Kendimize ikinci bir iş alanı oluşturmak istedik. Çünkü yatırımımızın bu yönde olması hem şehrimizin tanıtımı için hem de bizim için daha faydalı olacağı kanaatindeyiz. Franchising yöntemi ile kurumsal bir şirket halinde ilerleyeceğiz. Şubelerimizde çalışanların eğitimleri ve şube denetimleri de bizim tarafımızdan yapılacak. Üreticiden tüketiciye kadar kazandırmayı hedefliyoruz.”