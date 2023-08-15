Mektebim Koleji’nden Gebze’de yeni kampüs

EKONOMİ / KOCAELİ

2011 yılında Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko tarafından kurulan ve adını Atatürk’ün kurduğu Millet Mekteplerinden alan Mektebim, kampüs ağına bir yenisi daha ekledi. Mektebim Koleji Lansmanı, 14 Ağustos’ta Gebze Kampüsü’nde gerçekleşti.

Lansman programına Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan, Mektebim Koleji Gebze Kampüsü Kurucusu İsmail Yaşar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Mektebim Koleji Kocaeli Bilgi Küpü Kampüsü Kurucusu Kenan Demir, Mektebim Koleji yöneticileri, veliler ve çok sayıda konuk katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan lansmanın açılış konuşması, Kampüs Kurucusu İsmail Yaşar tarafından yapıldı. Eğitimin önemine dikkat çeken Yaşar, “Öğrencilerimize yeni kapılar açma hedefiyle ulusal bir eğitim kurumu olan Mektebim Koleji Ailesine katılmış olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün izinde aydınlık nesiller

Mektebim’in kuruluş hikayesine değinen Mektebim Koleji Kurucusu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ise “Atatürk’ün izinde aydınlık nesiller yetiştiriyoruz” diyerek, Mektebim Kolejinin eğitim vizyonuyla ilgili bilgiler verdi. Kalko, “Sürekli gelişime inanıyoruz. Bu nedenle tüm paydaşlarımız için sürekli eğitimin yolunu açıyoruz. Alanında öncü 11 bilim insanından oluşan Bilim Kurulu ile Türk eğitim sektöründe bir ilke imza attık. Türkiye’yi ileriye taşımak ve geleceğe yön vermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geleneksel sahne projesi ‘Kahraman Mektepliler’ ile çocuklarımızı profesyonel sahneye hazırlarken, tarih bilincini de çocuklarımıza yerleştiriyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ne kadar önemli ve değerli olduğunu biliyor ve adımlarımızı daima gelişim için atıyoruz. Mektebim Koleji olarak bugün eğitim ve bilimin bayrağını Gebze’de dalgalandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Bilim, sanat ve spor

Mektebim Koleji CEO’su Elif Çağlayan ise M-LEAD, Yenilikçi Eğitim Programları, 2+2 çift diploma, Kahraman Mektepliler ve Zirvedekiler gibi programlarla Mektebim Kolejinin sektörde fark yarattığına dikkat çekti. Sadece akademik değil sanat ve spora da yatırım yaptıklarını belirten Çağlayan, “Amacımız geleceğin eğitimini vermek ve çocuklarımızı değişen dünyaya uyum sağlayan bireyler olarak yetişmek. Mektebim Koleji Gebze’ye hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Doç. Dr. Yavuz Samur aileler ve misafirler ile buluştu

Mektebim Koleji Gebze Kampüsü Lansmanı, Mektebim Koleji Kurucusu Ümit Kalko ve CEO’su Elif Çağlayan’ın kampüs yöneticilerine rozet takma töreniyle sona erdi. Lansmanın ardından Mektebim Koleji Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Yavuz Samur’un “Dijital Çağda Çocuk Yetiştirmek” konulu seminer verdi. Günümüz koşullarında çocuğun başarılı olması için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken püf noktaları hakkında bilgiler verdi.