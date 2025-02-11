Mersin Üniversitesi bölgeye ve gençlere değer katacak

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen iki ayrı imza törenine MEÜ Genel Sekreteri İsa Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Ünal, Planlama-Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Murat Torun, Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Destek Yatırım Koordinatörü Uzman Levent Selekoğlu, İŞKUR İl Müdürü Yunus Emre Akalın, Müdür Yardımcısı Ercan Gön ve Gençlik Programı Servisi Şefi Mustafa Mert katıldı.



ÇKA işbirliğinin Türkiye sanayisi ve ekonomisiyle bölgenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Erol Yaşar, “Bu kapsamda kurulacak araştırma grubu, 26 kalkınma ajansının sorumluluk bölgelerindeki OSB’lerin iltisak hatları ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için araştırmalar yapacak. TCDD, UAB, OSB ve diğer veri kaynaklarından verilerin toplanması ve düzenlenmesi yine bu proje ile gerçekleştirilecek. Ön çalışma ve analiz sonucunda sırasıyla önceliklendirmeler yapılacak ve ardından haritalamalar gerçekleştirilerek sonuç raporu oluşturulacak” dedi.



Rektör Yaşar, İŞKUR Gençlik Programı’yla ilgili olarak ise “Gençlerimiz bu programla teori ve pratik eğitimlerden yararlanarak, iş dünyasında gereken becerileri edinme fırsatı bulacak. Öğrencilerimiz iş başında öğrenme imkânı sayesinde sahada deneyim kazanacak, mezuniyet sonrası iş bulma süreçleri daha kolay hale gelecek” ifadesini kullandı.



İŞKUR programına katılmak isteyenler www.genclik.iskur.gov.tr üzerinden detaylı bilgi alabilecek.