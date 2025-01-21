MESOB Başkanı Sarı: Mersin esnafı evini satıyor

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN



Mersin Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Veysel Sarı, ülke ekonomisinin temel yapı taşlarından olan esnaf ve sanatkârların yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı. Kentteki yaklaşık 65 bin esnafın sorunlarına değinen Sarı, işveren emeklilik yaşı 9 bin iş günü üzerinden hesaplanırken, çalışanların daha düşük prim gününden sorumlu tutulup işletme sahibinden daha erken emekli olabilmesinin eşitlik ilkesine uymadığını söyledi.



Son dönemde kira giderleri, vergiler ve yan ödemelerin hızlı şekilde arttığına işaret eden Sarı, “Birçok esnafımız yüksek hammadde fiyatları nedeniyle sattığı ürünü yerine koyamadı. Bu tabloda üretici ve tüketiciler büyük sancı yaşadı. Yeni sistemle kart ödemelerinde sorunlar yaşanıyor. Bakkal ve tekel büfelerinin kartla yaptığı satışlardan komisyon alamazken, büyük firmalar komisyon kesebiliyor. Yoğun göç alan kentimizde kayıt dışı işletmelerin artması, üyelerimizi çaresiz bırakıyor” dedi.



“AVM’ler, esnafların iş hacmine darbe vuruyor”

Avrupa’da AVM’lerin kent merkezine 25 kilometre uzakta kurulması şartının bulunduğunu, Türkiye’de ise AVM’lerin mahalle aralarına kadar girdiğine dikkat çeken Veysel Sarı, “Yeme içmeden beyaz eşyaya, kişisel bakımdan giyime kadar bütün meslek dallarını tek bir çatı altında toplayan AVM’ler, esnaflarımızın iş hacmine darbe vuruyor. Bu mağduriyetin giderilmesi için uzun yıllardır perakende yasasının çıkması için mücadele veriyoruz. Öte yandan mahalle bakkalının yerini zincir marketler almaya başladı. Faizsiz kredi veren kurumlar gibi hareket eden esnaflarımızın yeteri kadar değer görmemesi bizi üzüyor” diye konuştu.



“Teşvik ve destekler yetersiz kalıyor”

Esnaf ve sanatkârın korunmadığı bir ülkede gelişimden bahsedilemeyeceğinin altını çizen Veysel Sarı, şöyle devam etti: “Sorunların çözülmemesi nedeniyle maalesef birçok mesleğimiz tarihten siliniyor. Gün geçtikçe dışa bağımlı hale geliyoruz. Ülkenin gelişimi için küçük esnaf, önce orta ölçekli işletmeler, daha sonra büyük ölçekli sanayi kuruluşları haline gelmeli. Ancak teşvik ve destekler yetersiz kalıyor. Esnaflara kullandırılan kredi miktarlarındaki adaletsizlik giderilmeli. Ayrıca kazanç düşükken yüksek faiz istenmesi ödeme zorluğu yaratıyor. Çoğu esnafımız kepenk kapatıyor. Evini satmak zorunda kalan esnaflarımız var. Çözüm için geniş kapsamlı düzenlemeler yapılmalı.”



■ Sahte fiyat tarifelerine dikkat

Bakanlığın verdiği yetkiyle birçok ürün ve hizmet fi yatının oda komisyonlarınca tespit edildiğini anımsatan Veysel Sarı, “Maliyet araştırması ve kâr tespiti yaparak belirlediğimiz rakamı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son günlerde özellikle berber ve kuaförlerde onaysız, fahiş rakamlı tarifelerle karşılaşıyoruz. Bunlar yasal olmayan ve cezai işlem gerektiren sahte tarifelerdir. Konuya ilişkin incelemeler sürüyor” ifadelerini kullandı.