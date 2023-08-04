Mısır hasadı öncesi, çiftçinin fiyat beklentisi 7.30 TL

ADANA/EKONOMİ

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bölgede iki haftaya kadar başlayacak olan mısır hasadı öncesinde maliyet hesaplaması yaparak, üreticinin beklentisini kamuoyu ile paylaştı. Doğru, mısır üreticisinin kilo başına 7.30 TL fiyat beklediğini açıkladı.

Mısır üretiminin son 25 yılda sürekli artarak, ülke genelinde 2 milyon tondan 2022 yılında 8 milyon tonun üzerine çıktığını hatırlatan Doğru, bunun temelinde, çiftçilerin mısır üretim tecrübesinin artması, tohumculuktaki gelişmeler, Bakanlık politikaları gibi unsurların yer aldığını kaydetti. Doğru, “Ancak bu yıl dünyayla paralel olarak emtia fiyatlarının pandemi sonrasında düşmesi mısır piyasalarını da olumsuz etkilemiş ve fiyat bugünlerde 2022 yılı hasat zamanının bile altına düşmüştür” dedi.

Türkiye’deki ilk hasadın yaklaşık 15 gün sonra Adana’da başlayacağına dikkat çeken Doğru, ekim alanlarının artması, olumlu hava şartları ve yağışlar nedeniyle rekoltenin geçen yılın üzerinde beklendiğini ifade etti.

Mutlu Doğru, Adana Çiftçiler Birliği olarak tespit ettikleri mısır üretim maliyetini ise şöyle açıkladı.