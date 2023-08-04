'1 kilogram yumurta, 1 kilogram ekmek fiyatına satılıyor'

MÜBERRA TAŞÇI/ÇORUM

Ülkemizde devletin yumurtacılık sektörüne büyük bir desteği olmadığını dile getiren bulunan Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, 1 kilogram ekmek ile 1 kilogram yumurta fiyatlarını kıyaslayarak açıklamalarda bulundu.

Düşük fiyatlarda ürün satarak büyük mücadeleler verdiklerinin altını çizen Başkan Özkubat, “1986-1987’li yıllarda Turgut Özal dönemi ile başlayan teşvik ve desteklerle ülkemizde yumurtacılık sektörü, dünyanın standardında ve hayvan beslemeciliği yönünden gelişmişlikte 4.sırada yer almaktadır. Bu başarının temeli ülkemizdeki üreticilerin özverileri ve çalışkanlıkları sayesinde oluşmuştur. Bugün yumurtacılık sektörüne, devletin az miktarda tarımsal kredi desteğinin dışında herhangi bir desteği yoktur. Buna rağmen üreticimiz dünya fiyatlarının altında ürün satarak büyük mücadeleler vermektedir. Ülkemizde üretilen ürünlerin yaklaşık yüzde 20’si ihracata gitmektedir. İhracat yapabilmeniz için fiyatınızın dünya piyasalarından uygun olması gerekiyor. Buda ülkemizdeki üreticilerin ne kadar fedakârca çalıştığını, mücadele ettiğini göstermiştir” diye konuştu.

Vatandaşımız ekmek kuyruğuna girmek yerine yumurtayı tercih etsin

Yumurta ve ekmek fiyatlarıyla ilgili konuşan Özkubat, şunları söyledi: “Bugün ülkemizde 200 gram ekmek Türkiye ortalamasında 7 TL’den satılmakta ve 1 kilogram ekmek 35 TL yapmaktadır. Yumurta üreticisi bugünkü fiyatlarla 1 koli yumurtayı 60 TL’ye satmaktadır. 1 koli yumurta 2 kilograma geldiğine göre yumurta üreticisinin 1 kilogram satış fiyatı 30 TL’dir. Market ve pazar ortalaması 70 TL’den satılmaktadır. Demek ki ülkemizde 1 kilo yumurta 1 kilo ekmek fiyatına satılıyor. Ben bütün vatandaşlarımıza ekmek kuyruğuna girmek yerine, protein kaynağı, insan için daha gerekli ve daha sağlıklı olan yumurtayı tercih etmeleri gerektiğini öngörmekteyim. Bir kişi 3 tane yumurta ile gün boyu tok kalarak yaşarken, 5 tane ekmek yediğinde dahi akşamüzeri gene açlık hissi yaşamakta. Bu nedenle bütün vatandaşlarımıza en ekonomik ve en sağlıklı gıda maddesi yumurta yemeye davet ediyorum. Ayrıca bu sektörde üretim yapan çalışanlara, iş adamlarını da bu mücadelelerinden dolayı teşekkür ediyorum.”