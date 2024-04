MTOSB ve MIP’nin yükselişi işbirlikleriyle sağlamlaşacak

MERSİN / EKONOMİ

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü Celalettin Ökmen ve İş Geliştirme Müdürü Onur Konuk MTOSB’yi ziyaret etti. Model fabrikada incelemelerde bulunan MIP heyeti, MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Bölge Müdürü Halil Yılmaz, Müdür Yardımcıları Pınar Özal Kanık ve Hasan Çay’la da bir araya geldi. MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, iki kurum arasındaki işbirliğinin artırılması için atılması gereken adımların görüşüldüğü toplantıda, “Yapacağımız işbirlikleriyle ilgili çalışmalarımız kurumumuz içerisinde sürdürülüyor. Bu işbirliği çalışmalarını hayata geçirmenin zamanının geldiğini düşündüğümüz için fikir alışverişinde bulunmak istedik” dedi.

Refah ortam ve düşük maliyet vurgusu

Mersin Limanı’nın, kentin cazibe merkezi haline gelmesini sağladığına işaret eden MTOSB Başkanı Sabri Tekli ise MIP ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Limandaki yoğunluğun her geçen gün arttığına dikkat çekerek, yükselen işlem hacminin ekonomiye güçlü şekilde yansıdığını kaydeden Sabri Tekli, “Bir Mersinli olarak limana sahip bir şehirde yatırım yapmaktan, limanımızdaki bu yoğunluktan gurur duyuyoruz. MIP ile her türlü işbirliğine açığız. Yatırımcılarımızın daha refah bir ortamda, maliyetlerinin düşürüleceği her türlü işbirliğine hazırız. Burada önemli olan hem ulaşım maliyetlerinin aşağıya çekilmesi hem de sanayicilerimizin refahının artmasıdır” diye konuştu.

İşlem hacmi, 5’inci bölgeyle daha da artacak

Mersin’in tüm sektörlerde ülke ekonomisi içerisinde ciddi bir yer edindiğinin altını çizen Sabri Tekli, MTOSB’nin bu anlamda önemli bir rol üstlendiğine değinerek, “Şuan 4’üncü bölgemizin çalışmalarını yürütüyoruz. 4’üncü bölgemizle birlikte 41 firma daha kazandık. 5’inci bölgemizle hacmimiz çok daha fazla artacak. Mersin-Adana arasındaki D-400 karayolunun mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Mersin’in şu an en büyük sorunu yol. Yollar Mersin’in gücüne, iş hacmine yetişemiyor. Personellerimizin ciddi bir zamanı yolda geçiyor. Bundan dolayı da kalifiye personeli MTOSB’ye getirmekte güçlük çekiyoruz. Dünyanın birçok yerindeki sanayi alanlarında incelemelerde bulunduk. Sanayi alanları her ülkede şehir merkezinden uzakta konumlanmış. Fakat bizim gördüğümüz kadarıyla hiçbir ülkede ulaşım sıkıntısı yaşanmıyor. Mersin olarak biz de bu sorunu bir an evvel çözmeliyiz” ifadelerini kullandı.