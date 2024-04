Konya İl Emniyet Müdürü Karabulut’tan Mekpan Panel’e ziyaret

Takip Et

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı, Mekpan üretim tesislerinde ağırladığı Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’a, üretim tesislerini gezdirerek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Mekpan Panel’in ekonomiye kattığı değere vurgu yapan Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, “Bizi misafir eden Mekpan Panel Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı ’ya teşekkür ediyorum. Mekpan panel yaptığı iş, sağladığı istihdamla ve ekonomiye kattığı değer ile sektöründe önemli bir yere sahip. Ülkemiz ve ilimiz Konya ekonomisi ve istihdamına büyük oranda katkı veren Mekpan Panel’i kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Mekpan Panel olarak, emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz”

Mekpan Panel yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan Katırcı da Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut’un ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Konya Emniyet personelimize İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mahmut Karabulut’un şahsında şükranlarımı sunuyorum. Mesai saati gözetmeksizin görevi başında olan ve halkımızın güvenliğini ve huzurunu sağlayan ülkemizin köklü kurumlarından biri olan Emniyet Teşkilatımızın gösterdiği gayretler, her türlü takdire şayandır. Bu bağlamda görevi başında gazi olan tüm emniyet personelimize, mesleğini devam ettirenlere huzurlu ve sağlıklı görevler dilerken, şehit olan emniyet mensuplarımıza da Rabbimizden rahmet diliyorum. Mekpan Panel Ailesi olarak, devletimizin, milletimizin ve emniyet mensuplarımızın yanındayız. Üzerimize düşen her ne görev olursa olsun her zaman elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.