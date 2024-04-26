DSO’nun gündemi sınırda karbon düzenlemesi

DENİZLİ

Ankara’da düzenlenen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) çalışma yemeğine katılan Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerrassimos Thomas ile bir araya geldi.

DSO Başkanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada Denizli’nin üretiminin neredeyse tamamını yurtdışına satan, 5 milyar doları bulan ihracatıyla Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 9. ili konumuna dikkat çekerek, “İhracatta tekstil ve konfeksiyon sektörünü elektrolitik bakır tel, demir çelik ve doğal taş sektörleri izliyor. Demir çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay yüzde 14 düzeyinde. Tekstil dışında öncelikli sektörlerde de ciddi ihracat kapasitesi olan ve ihracatının büyük bir bölümünü AB ülkelerine gerçekleştiren bir kent olarak SKDM çerçevesindeki düzenlemelerden en çok etkilenecek illerden biriyiz. Bu konuyu önemsiyoruz ve yakından takip ediyoruz. Amacımız, bugünün üretimine değer katan Üyelerimiz için, geleceğin kaynaklarını korumak üzerine sürdürülebilir ve sorumluluk bilinci ile genişletilmiş bir yol çizmektir” dedi.

Kasapoğlu, biraraya geldiği Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerrassimos Thomas’a SKDM sürecini kapsayan 6 sektör için Oda olarak üyelerinin uyum süreciyle ve SKDM tüzüğünün genel bilgilendirmesi anlamında misyon ortaya koyduklarını vurguladı. Kasapoğlu sözkonusu görüşmede, önümüzdeki süreçte de konuyu gündemde tutarak, firmaların 1 Ocak 2026’ta başlayacak mali yükümlülükler noktasında hazırlıklı olabilmeleri için rehberlik edeceklerine dikkat çekti.

Öte yandan toplantı kapsamında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de biraraya gelen DSO Başkanı Kasapoğlu, görüşmede başta DSO Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Birimi’nin çalışmaları olmak üzere SKDM üyelerine yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili aktarımda bulundu.